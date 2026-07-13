當家球星、隊長凱恩（Harry Kane）稍早出面力挺圖赫爾，並為他緩頰表示，一切都只是激將法而以，「他想激勵球隊，所以說出這些話，他知道我們的極限在哪裡，就是這樣罷了。」

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「他（圖赫爾）可能不太了解在頂著那種狀況下，面對哈蘭德、奧德高、努薩以及瑟洛特這樣的對手踢球是什麼感覺。挪威絕對不是一個容易對付的對手，我認為對這群隊友們怎麼讚美都不為過。」

「總教練很清楚我們的訓練狀況，也知道我們的極限在哪裡。特別是我們這群球員現有的能力、進攻模式、一對一的對抗性以及腳下技術。正因如此，他自然會希望我們能在正式比賽中，把這些優勢完全展現出來。」

英格蘭上戰擊敗挪威晉級世界盃4強，主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後卻公開抨擊「對球隊表現非常、非常不滿意」，「我們實在糟透了」等一系列失言風波，疑似引發隊內茶壺風暴，根據《BBC》報導，11日舉行的2026年世界盃8強賽，英格蘭靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，艱辛以2：1逆轉擊敗挪威。成功闖進睽違2屆的4強準決賽，但總教練圖赫爾在賽後受訪時，卻對比賽內容感到不滿，直言「這是一場粗糙的比賽。我們出現太多技術性失誤，球隊缺乏速度、戰術配合，能贏球就是運氣好。」此番言論賽後引發巨大討論，貝林漢姆也公開反駁教練可能不懂場上的艱難。隊長凱恩稍早接受《BBC》訪問時，則發聲緩頰，他一方面對圖赫爾的焦慮表示理解，另一方面也為球隊的凝聚力發聲：凱恩接著補充道：「當然，總教練比任何人都清楚這絕非易事，因為對手也是一支實力強勁的優秀隊伍。總教練只是想把我們的潛能逼出來，而我們自己也深知，球隊其實還有提升的空間。」面對即將到來的4強大戰，凱恩展現積極的態度並試圖為輿論降溫：「在準決賽中，我們將面對世界上最頂尖的球隊之一。因此，最讓人高興的是，我們在闖進四強的同時，依然能感覺到球隊還有進步。不過，我認為沒有必要對此過度炒作或恐慌，因為我們其實已經展現許多優秀的打法。」