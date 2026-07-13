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民主盟友來台 金門縣長參選人竟稱憂刺激中國

金門縣長參選人憂IPAC刺激中國 王定宇轟：飼鳥鼠咬布袋

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）6國國會議員日前參訪金門海域，更首度到金門登艦見證海巡任務，此舉也引發中國國台辦強烈反彈。更有金門縣長參選人李文良擔心刺激中國導致兩岸關係惡化。對此立委王定宇批評，站在中共的立場去指控朋友挑釁，這真的是典型的「飼鳥鼠咬布袋」（台語意指吃裡扒外），外面盜匪不敢抗議就算了，有朋友來幫忙的時候，竟然還配合外面的盜匪，要朋友不要過來。國台辦跳腳IPAC到金門海域更登艦見證海巡任務，李文良卻擔心刺激中國導致兩岸關係惡化。王定宇說，國家自己的水域，去看看台灣面臨的威脅，關心台灣所遭受中國不斷脅迫的處境。基於主權，這是國家自己的事情。基於事實，這些好朋友長期支持關心台灣的安全。王定宇說，中國對IPAC跳腳抗議這是意料中事。沒想到卻有自家人自我限縮到去說IPAC動作是挑釁。國際友人關心台灣安全，應該表達感謝。國際友人來到國家水域從事任何的活動，那是國家自己的事情。中國意圖消滅中華民國主權，意圖併吞台灣，這是國際公認的事實，也是國際譴責中國、支持台灣長期存在的現象。而中國的跳腳除了證明自己就是國際麻煩製造者，沒有任何的意義。王定宇說，如果金門要選公職的人，站在中共的立場去指控朋友「挑釁」，這真的是典型的「飼鳥鼠咬布袋」。外面盜匪不敢抗議就算了，當有朋友來幫忙的時候，竟然還配合外面的盜匪，要朋友不要過來。孤立自己的國家，得利的就是外面的威脅者跟侵略者。王定宇表示，這種做法在台灣絕對是極少數，讓人非常的遺憾跟不解。到底所處的國家是哪一國？中華民國被中華人民共和國威脅的時候，要站在哪一邊？一個動輒以中共決定立場的人，所言所為到底符合哪一國的利益？全國民眾看在眼裡。