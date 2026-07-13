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前立委沈富雄日前接受專訪時分析2028年總統大選布局，認為國民黨若不是推出台北市長蔣萬安參選，其他潛在人選恐怕都難以擊敗尋求連任的總統賴清德；若蔣萬安選擇等到2032年再戰總統，屆時最有可能迎戰的對手將會是現任高雄市長陳其邁。對此，蔣萬安今（13）日受訪時依舊維持一貫態度，強調目前最重要的工作就是專注市政。蔣萬安今日出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮，媒體提及沈富雄分析總統大選的情勢，是否認為陳其邁是可敬的對手？蔣萬安僅笑著回應說：「我就是持續地專注在市政，為所有市民朋友爭取最大的福祉。」並未正面回應總統大選相關議題。此外，記者也談到民進黨台北市長參選人沈伯洋日前演講時，除了台北市政還拋出「打造自己的Taylor Swift（泰勒絲）」構想，而蔣萬安過去也曾公開表示自己喜歡Taylor Swift，詢問是否認同這項想法？對此，蔣萬安表示，「要打造屬於台北自己的Taylor Swift，這是很好的。」不過，他也話鋒一轉指出，如果是要邀請Taylor Swift來台演出，「沈伯洋可以好好請教陳其邁以及賴瑞隆」。