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▲千千畢業後就進入醫院工作，擔任過台大醫院臨床護理師。（圖／翻攝自千千IG@khshu_）

美食YouTuber千千（本名洪千淑）在節目《請世界吃桌》謠傳被隋棠逼迫換職位，加上她擔任「水腳」（助手）時表現出的韌性和敬業態度，獲得搭檔藍正龍及團隊的高度讚賞，有網友便分析可能是千千過去的護理師背景，練就她強大的抗壓性。千千曾經分享在全心投入YouTube創作之前，自己是在台大醫院擔任護理師，透露從護專畢業後就進入醫院工作，擔任過臨床護理師，並在台大醫院服務相當長的一段時間，後來因為對大胃王挑戰和影片創作產生興趣，才漸漸轉行成為全職創作者。有趣的是，千千曾經表示，當年擔任護理師，上班一忙起來宛如在打仗，連去上廁所的時間都沒有，雖然自己是大胃王，但在醫院完全沒有時間好好吃東西，常常得快速的「吞下」便當，這也練就她後來在某些挑戰時展現驚人的進食速度。對於近日網友質疑隋棠在節目中「凹」她換工作項目，千千昨（12）日在直播中澄清，在錄節目的過程中完全沒有一點不舒服，「我跟棠姐感情真的非常好，她私下會關心我，很貼心，我沒有怕任何人，也沒有任何人欺負我。」喊話大家看節目或討論時要理性，「希望大家不要過度解讀，已經走到有點誇張了，我真的是不喜歡吵架。」