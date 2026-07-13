巴西足球巨星內馬爾（Neymar Jr.）近日與NBA洛杉磯湖人隊新星布朗尼·詹姆斯（Bronny James）跨界相見歡！內馬爾親自送上一件附有親筆簽名的專屬球衣給布朗尼。隨後，布朗尼也在個人Instagram上轉發了兩人的合照，並開心寫下：「很高興見到我的兄弟！！！」不過，這張跨界合照卻意外在網路上掀起了一場關於「足球員與籃球員體型差異」的熱烈討論。
賽場看似嬌小 布朗尼同框內馬爾顯得超壯碩
布朗尼上個賽季在例行賽場均出戰8.9分鐘，繳出2.9分、0.5籃板、1.2助攻的成績。雖然布朗尼在長人如林的NBA賽場上，經常被視為身材較為矮小的後衛，但當他與內馬爾站在一起時，體型的巨大落差立刻引發網友驚呼。
不少球迷在論壇上留言表示：「內馬爾竟然比布朗尼矮這麼多？」、「平時看布朗尼在NBA感覺不怎麼高，但和普通人或是足球員一比，身材是真的很大隻啊！」
跨界身材數據大PK：足球魔鬼筋肉人竟不如NBA後衛？
為了更直觀地比較，翻出了幾位知名足球員與籃球員登記的官方身高、體重數據進行對比。不比不知道，一比嚇一跳，許多在足球場上以「強壯、體型優勢」著稱的球星，一旦放到NBA球員面前，數據上竟也略遜一籌。
網掀「足籃身體素質」大戰 專業球迷點出關鍵差異
這份數據對比圖在網路上引發了熱烈轉發與激辯。有網友打趣地說：「平常看足球迷總說哈蘭德（Erling Haaland）身體多勁爆、簡直像頭野獸，結果放在『鄉村曼巴』里夫斯（Austin Reaves）或亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）旁邊，竟然還比較小隻！」也有人回想起過去的跨界格鬥迷思，笑稱：「前幾年有人天真地以為，拳擊的鄒市明在無規則的情況下能打得過詹姆斯（LeBron James）。」
不過，也有許多資深體育迷出面緩頰，點出兩種運動對身體素質的要求截然不同。足球員需要在一整場90分鐘的比賽中不斷衝刺跑動，對於心肺耐力與靈活性的要求極高，不能單純以肌肉量或身高來衡量身體素質：「人家能在足球場上衝刺90分鐘，你讓NBA心肺最頂級的球員去踢滿全場試試看？要求肌肉大塊的話，怎麼不去跟健美選手比呢？」
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布朗尼上個賽季在例行賽場均出戰8.9分鐘，繳出2.9分、0.5籃板、1.2助攻的成績。雖然布朗尼在長人如林的NBA賽場上，經常被視為身材較為矮小的後衛，但當他與內馬爾站在一起時，體型的巨大落差立刻引發網友驚呼。
不少球迷在論壇上留言表示：「內馬爾竟然比布朗尼矮這麼多？」、「平時看布朗尼在NBA感覺不怎麼高，但和普通人或是足球員一比，身材是真的很大隻啊！」
跨界身材數據大PK：足球魔鬼筋肉人竟不如NBA後衛？
為了更直觀地比較，翻出了幾位知名足球員與籃球員登記的官方身高、體重數據進行對比。不比不知道，一比嚇一跳，許多在足球場上以「強壯、體型優勢」著稱的球星，一旦放到NBA球員面前，數據上竟也略遜一籌。
|球員名稱
|運動項目
|身高
|體重
|里夫斯（Austin Reaves）
|籃球 (NBA)
|196 cm
|89 kg
|布朗尼（Bronny James）
|籃球 (NBA)
|188 cm
|95 kg
|哈蘭德（Erling Haaland）
|足球
|191 cm
|92 kg
|內馬爾（Neymar Jr.）
|足球
|174 cm
|68 kg
這份數據對比圖在網路上引發了熱烈轉發與激辯。有網友打趣地說：「平常看足球迷總說哈蘭德（Erling Haaland）身體多勁爆、簡直像頭野獸，結果放在『鄉村曼巴』里夫斯（Austin Reaves）或亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）旁邊，竟然還比較小隻！」也有人回想起過去的跨界格鬥迷思，笑稱：「前幾年有人天真地以為，拳擊的鄒市明在無規則的情況下能打得過詹姆斯（LeBron James）。」
不過，也有許多資深體育迷出面緩頰，點出兩種運動對身體素質的要求截然不同。足球員需要在一整場90分鐘的比賽中不斷衝刺跑動，對於心肺耐力與靈活性的要求極高，不能單純以肌肉量或身高來衡量身體素質：「人家能在足球場上衝刺90分鐘，你讓NBA心肺最頂級的球員去踢滿全場試試看？要求肌肉大塊的話，怎麼不去跟健美選手比呢？」
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