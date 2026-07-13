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球員名稱 運動項目 身高 體重 里夫斯（Austin Reaves） 籃球 (NBA) 196 cm 89 kg 布朗尼（Bronny James） 籃球 (NBA) 188 cm 95 kg 哈蘭德（Erling Haaland） 足球 191 cm 92 kg 內馬爾（Neymar Jr.） 足球 174 cm 68 kg

▲布朗尼在長人如林的NBA賽場上，經常被視為身材較為矮小的後衛，但當他與內馬爾站在一起時，體型的巨大落差立刻引發網友驚呼。（圖／翻攝自內馬爾IG）

巴西足球巨星內馬爾（Neymar Jr.）近日與NBA洛杉磯湖人隊新星布朗尼·詹姆斯（Bronny James）跨界相見歡！內馬爾親自送上一件附有親筆簽名的專屬球衣給布朗尼。隨後，布朗尼也在個人Instagram上轉發了兩人的合照，並開心寫下：「很高興見到我的兄弟！！！」不過，這張跨界合照卻意外在網路上掀起了一場關於「足球員與籃球員體型差異」的熱烈討論。布朗尼上個賽季在例行賽場均出戰8.9分鐘，繳出2.9分、0.5籃板、1.2助攻的成績。雖然布朗尼在長人如林的NBA賽場上，經常被視為身材較為矮小的後衛，但當他與內馬爾站在一起時，體型的巨大落差立刻引發網友驚呼。不少球迷在論壇上留言表示：「內馬爾竟然比布朗尼矮這麼多？」、「平時看布朗尼在NBA感覺不怎麼高，但和普通人或是足球員一比，身材是真的很大隻啊！」為了更直觀地比較，翻出了幾位知名足球員與籃球員登記的官方身高、體重數據進行對比。不比不知道，一比嚇一跳，許多在足球場上以「強壯、體型優勢」著稱的球星，一旦放到NBA球員面前，數據上竟也略遜一籌。這份數據對比圖在網路上引發了熱烈轉發與激辯。有網友打趣地說：「平常看足球迷總說哈蘭德（Erling Haaland）身體多勁爆、簡直像頭野獸，結果放在『鄉村曼巴』里夫斯（Austin Reaves）或亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）旁邊，竟然還比較小隻！」也有人回想起過去的跨界格鬥迷思，笑稱：「前幾年有人天真地以為，拳擊的鄒市明在無規則的情況下能打得過詹姆斯（LeBron James）。」不過，也有許多資深體育迷出面緩頰，點出兩種運動對身體素質的要求截然不同。足球員需要在一整場90分鐘的比賽中不斷衝刺跑動，對於心肺耐力與靈活性的要求極高，不能單純以肌肉量或身高來衡量身體素質：「人家能在足球場上衝刺90分鐘，你讓NBA心肺最頂級的球員去踢滿全場試試看？要求肌肉大塊的話，怎麼不去跟健美選手比呢？」