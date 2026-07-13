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▲姚廷蓁近兩年多次自費赴日本移地訓練，單次費用約8萬至10萬元，參加一場國際賽也需5萬至8萬元，加上每月教練、場地與裝備支出，所有費用均由自己負擔。（圖／姚廷蓁提供）

▲姚廷蓁表示，最遺憾的不是最終無法參加亞運，而是在報名截止前未獲明確通知，也沒有機會了解原因、補充資料或替自己爭取。（圖／姚廷蓁提供）

台灣運動攀登選手姚廷蓁今年在2026眉山亞洲錦標賽女子抱石項目取得第8名，成功搶下綁定個人的名古屋亞運席次，卻因國內訓輔會議決議不予派隊，最終無緣站上亞運舞台。更令人錯愕的是，她直到7月6日從日本移地訓練返台後，才接到不能參賽的消息。過去兩年沒有企業贊助，海外移訓、世界盃參賽與日常訓練全數自費，累積投入已超過百萬元，她坦言，最遺憾的並不是結果，而是「連替自己爭取的機會都沒有」。為了提升競技強度，姚廷蓁近兩年頻繁自費赴海外訓練及比賽。今年1、2月，她前往日本移地訓練；4、5月又自費赴中國參加兩場世界盃，6、7月再度前往日本備戰。前一年同樣參加兩至三場世界盃，並安排多次海外移地訓練。姚廷蓁表示，單次海外移訓依停留時間不同，費用約在8萬至10萬元之間；參加一場國際賽，機票、住宿、報名及當地交通等支出約需5萬至8萬元。此外，每月教練費約3萬至5萬元，還不包括岩館場地、裝備、外縣市訓練及住宿等費用。由於出國比賽及移訓期間無法工作，除了直接支出，也同時失去薪資收入。被問到這幾年究竟花了多少錢，姚廷蓁只苦笑表示：「我也不知道多少錢，已經不敢算了。」她指出，目前沒有任何企業贊助，所有訓練與參賽費用皆由自己負擔。從每月固定訓練費、海外移訓到國際賽支出累積計算，整體投入早已超過百萬，但她仍持續出國參賽，只為縮短與亞洲頂尖選手之間的差距。今年4月舉行的眉山亞洲錦標賽，同時也是名古屋亞運資格賽。姚廷蓁表示，參賽前全隊目標十分明確，就是在競爭激烈的亞洲賽場搶下亞運資格。她最終在女子抱石項目取得第8名，成功進入名古屋亞運資格名單。由於本屆運動攀登改採個人席次制，資格直接綁定選手，姚廷蓁原本認為，自己已經完成選手最重要的任務，就是在國際賽場取得參賽權。姚廷蓁表示，在參加資格賽前，她並未被明確告知，即使取得國際席次，後續仍可能因國內亞運組團標準不獲派遣。資格到手後，她持續安排海外訓練，並主動向協會及教練詢問後續進度，一度認為自己只是等待進入國訓中心備戰的通知。7月6日，姚廷蓁結束日本移地訓練返台。回到家後，她才看到協會教練傳來訊息，告知運動攀登項目最終不予派隊。「我看到的時候真的很錯愕，怎麼會變成這樣？」姚廷蓁回憶，自己前一刻還在為亞運持續訓練，下一刻卻被告知後續賽事規劃已經遭到中止。更讓她難以接受的是，當時亞運報名期限已經結束。她沒有機會了解完整審查理由，也沒有時間補充成績、提出說明或為自己爭取。姚廷蓁強調，她並不是完全不能理解國家代表隊需要遴選制度，也不是單純因未達國內所設定的成績標準而不滿，「如果規則就是這樣，我可以理解，但至少應該提前讓我們知道。」「如果我早一天、兩天知道，至少我還能做些什麼。」姚廷蓁說，她最難以釋懷的不是最終結果，而是在報名截止前，始終沒有收到明確說明，也未獲得任何陳述或爭取的機會。她認為，作為運動員，自己能做的就是訓練、比賽，並在國際資格賽中取得席次；這次她已經完成該做的事情，卻在最後階段才被通知不能參賽，讓所有備戰規劃瞬間失去方向。長期完全自費、沒有贊助，卻仍願意投入高額成本赴海外訓練，姚廷蓁原本只是希望，能穿上台灣戰袍站上亞運舞台，檢驗自己與亞洲頂尖選手之間的差距。如今這張靠自己在國際賽場拚來的亞運門票，最終卻是換來無法參加的結果。