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全教會：水果、遊戲都入題！空間幾何、微積分成決勝關鍵

颱風後延期的分科測驗今（13）日登場，第三科考試科別為數學甲，共有2.29萬考生參加，佔總報名人數58.4%，為最多人報考科目。台北市高中數學教師群指出，試題內容符合108課綱考試範圍規範，難題減少，中等試題題數增加；概念性知識試題的比例較少，敘述簡潔，閱讀量適中，易快速切入問題核心，且題目敘述有引導作答，測驗目標明確，能鑑別學生是否具有基本概念。高中數學教師群表示，各大題的配分與去年試卷相同；試題的各大題及多選題選項大致由易而難排列。試題偏重測驗程序性知識、論證推理及解決問題的能力，計算量適當。混合題部分各小題之間均有連貫性，前面題目對於後面子題有引導作答的功用。教師群指出，試卷無爭議性試題，建議增加概念性知識試題的比例，並保持試題難易度的穩定性。全教會則說，創新題如第4題提到條件機率和等差等比級數的應用，第(4)選項非常靈活巧妙應用「算幾不等式」來處理此題，突破傳統機率計算方式，展現創新命題特色。素養情境題如第9、11題提到菜市場買水果、參加遊戲，並提供遊戲規則，題幹結合日常生活與遊戲規則，引導考生先閱讀並理解情境內容，再建立數學模型（如聯立方程式、機率）進行解題，強調數學知識在真實情境中的應用能力。混合題型配分約為24分，包括填充及證明，如第12～14題評量多項式函數與微積分概念，符號使用較多，需正確理解數學符號與函數關係，並整合微分、積分及多項式性質進行推理分析，著重概念理解與思考能力；第15～17題整合空間向量、平面方程式與幾何證明，著重概念整合、空間想像及推理能力。整體混合題型設計恰當。