中聯油脂致癌沙拉油連環爆，最新台中市食安處今（13）日公布第4、5批超標產品資訊，中鏢第二層、及第三層受影響名單，赫見全聯阪急麵包、愛之味、頂呱呱、點點心等。全聯緊急回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「阪急麵包第一時間預防性下架相關品項，並全面更換油品後始恢復生產」；頂呱呱、點點心也都聲明了。
全聯福利中心：第一時間預防性下架！全面更換油品
全聯福利中心表示：「全聯於公布第一層問題油品時，即啟動食品安全管理機制，阪急麵包第一時間預防性下架相關品項，並全面更換油品後始恢復生產。目前門市販售之相關商品皆已採用新油品製作，消費者可安心選購。」
頂呱呱：確認無使用到該批號！預防性下架更換油品
頂呱呱表示：「我們於7/1第一時間第一批油品批號有異常時，已針對內部使用油品查核，確認無使用到該批號，並立即先進行預防性下架更換油品。」
點點心：全面停用下架！改採其他合格供應商油品
緯豆集團「點點心」表示：「秉持食安原則，已在第一時間進行全面清查，針對該廠供應之油品，皆已全面停用下架，改採其他合格供應商油品，包含美食家與鼎冠等品牌，以確保顧客用餐安全與品質無虞。」
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全聯福利中心表示：「全聯於公布第一層問題油品時，即啟動食品安全管理機制，阪急麵包第一時間預防性下架相關品項，並全面更換油品後始恢復生產。目前門市販售之相關商品皆已採用新油品製作，消費者可安心選購。」
頂呱呱：確認無使用到該批號！預防性下架更換油品
頂呱呱表示：「我們於7/1第一時間第一批油品批號有異常時，已針對內部使用油品查核，確認無使用到該批號，並立即先進行預防性下架更換油品。」
點點心：全面停用下架！改採其他合格供應商油品
緯豆集團「點點心」表示：「秉持食安原則，已在第一時間進行全面清查，針對該廠供應之油品，皆已全面停用下架，改採其他合格供應商油品，包含美食家與鼎冠等品牌，以確保顧客用餐安全與品質無虞。」
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