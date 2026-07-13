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▲中信銀行亞灣旗艦分行開幕，董事長陳佳文親出席致詞。（圖／記者顏真真攝）

▲高雄市長陳其邁出席中信銀行亞灣分行開幕。（圖／記者顏真真攝）

力挺亞洲資產管理中心高雄專區，中信銀行今（13）日舉行新一代旗艦分行「亞灣分行」開幕典禮，這不僅是中信第159家分行，也是高雄地區第17個服務據點，更是首家不在「街邊」的分行，亦是最貴」的分行，除一般金融業務，更整合資產管理、跨境服務與家族辦公室，甚至已有上市公司預約家族辦公室服務。中信銀董事長陳佳文也透露，他與總經理楊銘祥都是高雄中學畢業，對於高雄有著深厚情感，也期待亞灣分行不只是亞資高雄專區示範據點，更能成為亞灣區典範。為推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，金管會選定高雄亞洲新灣區為全台首座地方資產管理示範專區，至今推動已滿1年，目前已有57家金融機構獲准試辦創新業務，涵蓋銀行、證券、投信投顧及保險等領域，另有72家金融機構與高雄簽署合作備忘錄（MOU），共同布局資產管理市場。中信銀自高雄資產管理專區啟動以來，即積極投入資源，持續推動高資產業務發展，並結合財富管理、授信融資、跨境金融與家族辦公室等專業服務，回應高資產客群日益多元的需求。截至2026年5月底，中信銀行於專區內的服務客戶數及資產規模占專區業務總量比達四分之一，財富管理及授信業務餘額占比則逾3成，家族辦公室管理資產規模占比亦將近3成，顯示中信銀行已在專區內建立具規模且可落地的資產管理服務能力，亦反映客戶對中信銀行的高度信任。原本中信銀在高雄資產管理專區已有5家分行，如今再增設1家亞灣旗艦分行，並於今日舉行開幕典禮，由高雄市長陳其邁、高雄市政府經發局長廖泰翔，以中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠等逾百位貴賓共同出席見證。中信銀董事長陳佳文指出，亞灣分行的設立是中信對亞洲資產管理中心政策最直接的回應，不僅展現中信銀行深耕高雄、布局南台灣資產管理市場的決心，更希望透過具體的服務場景與可複製的營運模式，支持政策落地，讓高雄在亞洲資產管理版圖中逐步建立清晰且可見的地位。他更透露，自己跟總經理楊銘祥都是高雄中學畢業的，對高雄這片土地有著深厚情感，不希望這裡只是台北金融服務的延伸，而是要讓高雄成為亞洲資產管理中心走向國際的重要起點。中信銀行在專區投入了龐大的人力與物力，各項業務均大幅領先同業，其中，在服務客戶數與資產規模上，中信市占率均高達25%以上；在「家族辦公室」、「保單融資」及特殊理財等核心業務上，中信的市占率更突破3成。陳其邁致詞時也提到，高雄作為亞洲資產管理中心首個示範專區，在中央政策支持、金融機構積極參與及市府跨局處協力推動下，金融服務量能持續提升，金融生態系逐步成形。中信銀行選擇於亞灣設立新據點，不僅代表企業對高雄投資環境深具信心，更象徵亞洲資產管理中心政策逐步在高雄落實，將有助提升高雄金融服務能量，吸引更多高資產客群、企業及國際資金匯聚。中信銀行亞灣分行佔地近500坪，採全新規劃設計，依客群需求區分為一般金融服務、財富管理及私人銀行中心3大區域，透過整合式服務動線與串聯式櫃檯設計，兼顧服務效率與差異化體驗，打造一體化金融服務平台。亦設置無障礙櫃檯及相關輔助設施，落實普惠金融與公平待客精神；中信銀行相信，好的資產管理中心，不只服務高資產客戶，也應讓每一位客戶都獲得友善、專業且有溫度的服務。在空間設計上，中信銀行亞灣分行由國際設計團隊操刀，參考國際私人銀行服務場景，以「入松林」為概念，透過層次分明的場域規劃，營造兼具隱私性、沉浸感與尊榮感的服務環境。整體設計並呼應亞洲新灣區與高雄市立圖書館總館周邊的藝文氛圍，將金融、文化與科技三項元素融入分行空間，希望讓金融服務不只是交易的場所，更成為一個可以思考資產、家族與未來的場域。值得一提的是，中信銀行亞灣分行特別展出中信文教基金會「中國信託當代繪畫獎」6件精選典藏作品，體現金融與藝術共融的精神，將金融場域延伸為文化交流與美學體驗平台，更是匯聚專業與藝術氣質的城市金融藝廊，期盼成為高雄資產管理專區走向國際的重要地標。