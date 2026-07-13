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▲縣長周春米致贈充滿屏東特色的貴賓禮盒。（圖／屏東縣府提供）

日本山口縣「日台友好促進山口縣議會議員連盟」會長島田教明，今（13）日率團拜會屏東縣政府，由縣長周春米親自接見，雙方就農業、觀光、文化、科技及城市發展等議題深入交換意見，盼持續深化合作，延續長年友好情誼。周春米表示，感謝日方體諒屏東救災工作，主動調整拜會行程，展現對屏東的支持與關懷。今年5月山口縣議會來函表達訪屏意願，如今順利成行，不僅兌現承諾，也象徵雙方交流邁入新階段。她並介紹屏東擁有黑鮪魚文化觀光季及芒果、鳳梨、香蕉等優質農產，希望透過交流讓更多日本民眾認識屏東。會長島田教明除慰問屏東災情，祝福災後重建順利，也表示山口縣與屏東在農業、觀光、美食、科技及機械製造等領域具有廣大合作空間，並對屏東積極布局太空科技及半導體產業留下深刻印象，期待未來推動更多產業與人才交流。周春米回應，屏東將持續完善科技產業環境，結合山口縣地方創生及產業技術經驗，攜手拓展科技、教育及城市治理等合作，為台日地方交流創造更多互利成果。