我是廣告 請繼續往下閱讀

沈富雄建議蔣萬安：優先前往宜蘭、高雄及嘉義縣助選

2026高雄市長選戰進入倒數，不到半年就要展開投票，藍綠戰況也愈趨白熱化。根據《TVBS》最新民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，國民黨參選人柯志恩則以39.7%緊追在後，雙方僅相差0.6個百分點，呈現勢均力敵態勢。對此，前立委沈富雄分析，柯志恩真正的優勢在於中間選民，更斷言她「大有可為」。沈富雄12日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，外界可以選擇不相信柯志恩委託《TVBS》所做的民調，但若仔細觀察交叉分析數據，國民黨在高雄的政黨支持度僅約19%，然而柯卻能在中間選民族群取得領先，代表她「大有可為」。他更直言，如果自己選到像柯志恩這種程度，「我會當選」，顯示其對柯志恩後勢相當看好。談到藍營整體輔選布局，沈富雄認為，台北市長蔣萬安擁有不錯的人氣與外溢效應，但輔選資源不可能平均分配，必須精準投放在最需要的選區。他指出，像苗栗、台中等地，蔣萬安不一定需要親自站台，反而應該把重點放在有機會翻盤的戰區。他建議蔣萬安優先前往宜蘭、高雄及嘉義縣助選，才能將效益最大化。沈富雄分析，宜蘭雖然藍營未必占優勢，但當地是蔣萬安夫人的娘家；高雄則是柯志恩最需要中央重量級人物加持的選區，不過她也擔心來助選的人若不對，反而可能產生反效果。至於嘉義縣，沈富雄則質疑國民黨似乎已有放棄跡象，讓朴子市長吳品叡出來選，若與對手差距過大，就不必投入過多資源。上述調查由《TVBS》民意調查中心執行，調查時間為2026年5月27日至6月2日晚間，以及5月30日下午進行，針對20歲以上、戶籍設於高雄市的民眾，共成功訪問1,207位，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點。