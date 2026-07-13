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▲教練吳彥儀認為，同一屆亞運內已存在國家配額、國內遴選及個人國際席次等不同模式，國內組團制度應增加彈性，避免所有項目一律套用相同審查方式。（圖／吳彥儀提供）

2026名古屋亞運運動攀登派隊爭議，引發一項制度疑問：同樣是透過國際賽取得參賽資格，為何選手在奧運、世運與亞運，仍可能面臨不同的中華隊組團結果？關鍵在於，現行《我國參加國際大型運動賽會組團參賽原則》主要按照「賽會種類」訂定標準，而不是依各單項實際採取的資格模式分類。現行原則將奧運與亞運列為爭取錦標的重要賽會，均採精英組團，並非只要取得國際參賽資格，就必然代表中華隊出賽；選手仍須完成國內組團與審查程序。不過，兩者實際運作仍有差異。奧運多數項目的國際資格制度本身已高度競爭，席次通常透過世界排名、資格賽或國際總會規定產生，因此取得資格往往是組團的核心依據；世運則更明確以國際單項總會訂定的資格為基礎，現行原則對取得資格者採鼓勵參賽方向。亞運長期存在較多由各國取得名額後，再自行遴選選手的項目，因此中華隊另設過往國際賽成績、奪牌機會及整體參賽效益等門檻。這次范植恩、姚廷蓁及林嘉翔雖取得名古屋亞運運動攀登國際席次，仍因過往國際賽成績未達國內亞運組團標準，最後未獲派遣。名古屋亞運運動攀登首度改採綁定選手個人的國際席次制。世界運動攀登總會公開的資格制度與選手名單顯示，相關席次透過世界錦標賽、亞洲錦標賽等賽事產生，且資格分配給特定選手，不能由國家任意換人。不過，國際規則仍保留各國奧會確認或放棄席次的權利。因此，取得國際門票代表選手符合亞運參賽條件，卻不等於中華隊依法必須使用該席次。爭議真正癥結在於：本屆運動攀登的資格方式已接近奧運，但國內仍按照「亞運項目」適用既有精英組團標準。教練吳彥儀指出，「亞運全部都用同一套標準，但裡面的項目其實已經不一樣了」，認為傳統由國內自由選人的項目，可以維持遴選；國際席次綁定個人的項目，則應考慮另訂標準。支持現行制度者可能認為，亞運由國家投入資源組團，各運動種類都應接受一致的奪牌與競爭力評估，取得國際資格不等於具備奪牌實力。教練團則認為，資格席次已透過世界、亞洲級賽事競爭產生，若回國後再以另一套成績標準審查，等於國際與國內各篩選一次；更重要的是，席次綁定本人，一旦中華隊決定不派，並不能換另一名選手，只能放棄名額。因此，本次爭議點在於兩種公平：其一是所有亞運項目適用相同門檻的「形式公平」；其二是依不同國際資格制度分別審查的「實質公平」。運動攀登爭議也顯示，即使保留國內審查，程序仍可調整。例如在資格賽前先完成國內競爭力評估、針對個人席次制另訂派遣標準，或規定不派遣時須在報名截止前書面說明，並提供補件、陳述及申覆期限。真正需要討論的，是現行制度能否從單純依「奧運、亞運、世運」分類，進一步因應同一屆賽會內已出現的不同資格模式。當國際賽制持續改變，中華隊組團規則是否也應同步增加彈性？