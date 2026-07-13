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蔣萬安昔專訪喊努力邀泰勒絲 周軒：不到一個月就跳票？

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日演講時表示「台北市要打造屬於自己的泰勒絲（Taylor Swift）」。對此台北市長蔣萬安過去也曾說要努力爭取泰勒絲來台，今（13）日受訪卻稱，關於邀請泰勒絲，「沈伯洋可以好好請教陳其邁市長以及賴瑞隆委員」。政治工作者周軒表示，還不到一個月前，蔣萬安認真的把邀請泰勒絲當成一件大事認真論述，還想要結合去新加坡參訪的經驗大秀一發，今天卻這樣回應，「還不到一個月就跳票了喔？枉費聯合報還幫你下標『泰勒斯有望來台』」。蔣萬安過去接受媒體專訪時表示，努力爭取泰勒絲來台，沒想到今日受訪時卻回應稱「沈伯洋可以好好請教陳其邁市長以及賴瑞隆委員」。周軒表示，對泰勒絲來台，蔣萬安承諾「會努力」，還包括像一些國際級的賽事，或者是大家很喜歡的表演團體，都會努力跟大巨蛋協調、一起爭取，還不到一個月前，蔣萬安認真的把邀請泰勒絲當成一件大事認真論述，還想要結合他去新加坡參訪的經驗大秀一發。周軒說，蔣萬安今天被問到泰勒絲，怎麼又要沈伯洋去問賴瑞隆跟陳其邁？不是承諾會努力嗎？還不到一個月就跳票了喔？「枉費聯合報還幫你下標『泰勒絲有望來台』，實在是可惜了」。