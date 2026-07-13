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中國籍芬太尼（fentanyl）大毒梟張智棟（Zhang Zhidong，音譯）2024年在墨西哥被捕，一度離奇潛逃，去年於古巴再度落網並被引渡至美國候審。近期有墨西哥毒販向外媒披露，「芬太尼」原料是如何從中國工廠運至墨西哥，以及人稱「王哥」（Brother Wang）的張智棟是如何打造這條供應鏈。根據BBC報導，美國司法部資料顯示，這名被稱為「芬太尼之王」的王哥，是39歲中國公民張智棟。張智棟於2024年在墨西哥被捕，一度逃脫，最終於2025年再次落網並被引渡到美國。美國副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）形容他是「全球最危險的毒販之一」，向美國輸送大量古柯鹼、芬太尼及甲基安非他命，並藉此獲得至少數百萬美元以上的毒品收益。墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa）的高層協調人、化名恩立格（Enrique）的男子形容，「王哥非常重要。他是頭號人物」，團夥還揭露了張智棟如何成為中國化學品製造商與墨西哥製毒實驗室之間關鍵的一環。報導提到，張智棟於2010年畢業於北京大學西班牙語系，一年後前往墨西哥，任職於一家開採鐵礦石的中資企業，並很快晉升至高階職位。曾與他在礦業公司共事的Alex形容，張智棟很擅長跟人打交道，能適應各種環境，西班牙語也非常流利，這讓他在墨西哥地下世界中也得以生存，因在墨西哥須與官方人士或非官方人士都建立關係。2013年，礦業公司倒閉，Alex返回中國，但張智棟選擇留在墨西哥，兩人從此走上一條截然不同的道路，Alex透露，張智棟接著涉足了洗錢相關工作。美國法院文件指控張智棟自2016年6月起經營一個「大型毒品販運及洗錢組織」。販毒集團成員更敘述了張智棟打入墨西哥毒梟圈的手法，他曾與販毒集團一名首領的女性親屬發展戀愛關係，同時將製造芬太尼所需的化學基礎原料引入。這些訂單都會交給張智棟處理，而他利用自己在中國的人脈取得這些化學品。原料經空運或海運送往墨西哥，再透過地下世界組織分發給在地下實驗室工作的製毒者。墨西哥當局表示，張智棟經營的非法活動橫跨美洲、歐洲、中國及日本。張智棟涉嫌走私並分銷超過1000公斤古柯鹼、1800公斤芬太尼及600公斤甲基安非他命，並指控他每年經手的毒品不法收益超過1.5億美元（約新台幣48.1億元）。美國司法部於2025年公布對張智棟的起訴內容，除了販毒指控外，他還透過超過100家空殼公司開設銀行帳戶。這些人會在美國各地收取現金，把資金存入空殼公司銀行帳戶，然後將款項匯往其他毒梟相關帳戶，以便在美國境外洗錢。張智棟2024年10月31日在墨西哥落網，後一度潛逃，乘坐私人飛機逃往古巴，並逃往俄羅斯，但遭俄羅斯人員遣返，最終遭墨西哥當局逮捕，並於2025年引渡至美國。張智棟被捕一度讓芬太尼供應鏈中斷，使得芬太尼相關化學品取得變得困難，但販毒集團仍試圖從零開始建立新路線，物色替代人選，且同樣是中國人。