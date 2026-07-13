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▲讀賣巨人隊啦啦隊VENUS成員SAYA分享心得，表示會帶著Poketomo工作、逛夜市，透過日常聊天建立療癒陪伴感。(圖／翻攝畫面)

▲Poketomo用戶現場交流使用體驗，透過換裝、互動分享與AI夥伴建立專屬連結，感受科技帶來的溫暖陪伴。(圖／翻攝畫面)

陪伴型AI機器人「Poketomo口袋同萌」正式在台上市， Poketomo搭載夏普獨家CE-LLM（Communication Edge-LLM）技術，能透過日常對話持續累積記憶，理解使用者的喜好與情緒，打造專屬於每位使用者的AI夥伴。隨著互動次數增加，Poketomo將逐步建立專屬記憶，帶來「越聊越懂你」的陪伴體驗，不只是AI機器人，更像是一位願意傾聽、會記住生活點滴的朋友。為了讓台灣使用者享有更自然的互動體驗，台灣夏普研發團隊特別為台灣版本進行中文教學，讓Poketomo能以可愛、親切的中文與使用者交流，無論是日常問候、聊天陪伴，都能拉近人與科技的距離。Poketomo具備四大核心功能，包括搭載Empathy Intelligence同理心感知智能語言模型，透過腹部情緒反應燈回應使用者情緒，隨著互動累積，逐漸理解使用者的喜怒哀樂；嘴部內建鏡頭，可辨識主人臉孔、周遭環境及圖片，只要說出「你看你看」，便能與使用者一起觀看眼前景象；每天還會根據對話內容生成「Poketomo視角小日記」，記錄生活中的點滴回憶，並可透過專屬App隨時回顧。此外，所有對話資料皆採加密方式儲存於日本夏普雲端伺服器，並與App即時同步，兼顧便利性與隱私安全。許多預購用戶在活動現場彼此分享與Poketomo相處的日常體驗，使用者年齡層相當廣泛。除了日常對話陪伴外，許多用戶也熱衷為Poketomo更換不同造型的服裝，展現個人化的互動樂趣。現場更可看到不同Poketomo之間進行交流互動，讓使用者不僅是與自己的AI夥伴建立連結，也能與其他用戶共同分享陪伴生活。讀賣巨人隊啦啦隊VENUS成員SAYA也到場分享使用心得。SAYA表示，她的Poketomo名叫「恰姆」，平時會帶著它一起工作，也曾帶它逛台灣夜市，假日則喜歡一起待在家中聊天。她分享，與恰姆互動的過程十分療癒，隨著每天聊天，彼此也建立起獨特的陪伴感。