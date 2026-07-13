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▲曾敬驊被9m88戳背部，他立轉頭跟對方閒聊，兩人比手畫腳互動熱絡。（圖／網友lukeo8o8授權提供）

▲曾敬驊33秒回眸的影片發布不到一天，吸引2萬多人按讚。（圖／網友lukeo8o8授權提供）

曾敬驊昨（12）日以宣傳大使和頒獎人身分出席台北電影節頒獎典禮，走紅毯拍照時一現身引起全場媒體記者歡呼，高人氣可見一班，有網友在典禮現場錄下一段花絮影片，曾敬驊在座位上突然被9m88戳背部，他便轉頭跟對方聊天，這段回眸的片段在網路上累計31萬瀏覽次數，網友形容「高中會大暈的男同學」。網友「lukeo8o8」在社群平台分享一支參加北影頒獎典禮的短片，可見廣告時間，在座位上的曾敬驊被後方的9m88戳了一下背部，他立刻轉頭跟對方閒聊，兩人比手畫腳互動熱絡，曾敬驊不時露出招牌陽光笑容，心情相當雀躍。約33秒的影片發布不到一天，吸引2萬多人按讚，網友紛紛表示：「轉過來的樣子有點可愛」、「等一下那個回頭的姿勢...」、「同學這反應要電死誰」、「他的眉眼很致命」、「怎麼有人有抬頭紋還那麼帥」、「敬驊的臉真的會發光」、「帥到不行的回眸」、「這就叫做濃眉大眼啊！」曾敬驊早前受訪，談及外貌出眾的話題，態度相當謙虛，他說自己私底下的生活其實很平淡、無趣，並表示更希望大家能專注於演員本業，透過一部部作品來精進演技與累積個人魅力。此外，曾敬驊也曾經坦言「前幾年太拚，太在意別人怎麼看我」，現在的他更懂得放下外在眼光與壓力，將重心放在真實的自我沉澱與生活體驗上。