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內湖淹水被罵怕了？趙曉慧：蔣萬安這次乾脆直接送假

巴威颱風上週來勢洶洶，台北市長蔣萬安宣布10日停班停課一天，不過當天風雨疑似未達標準，遭外界質疑是「政治放假」，更挨轟台股休市慘害嚴重經濟損失。蔣萬安回應稱，考量到市府氣象團隊和氣象署預測，基於「料敵從寬」才決定放假。對此，作家趙曉慧狠酸，蔣萬安一皮天下無難事，說是要讓大家「防颱整備」就矇混過去，「哈囉？真是把台北市民都當笨蛋欸？」趙曉慧指出，從專業工程和防災角度來看，前一天才放假搞整備，邏輯根本完全本末倒置。真正的防颱硬工夫需要提早好幾天規劃，更關鍵的水溝清淤，環保局和工務局的清淤車、抽水機預置，在颱風直撲前3至4天就得拉網式清疏。放假當天，基層公務員和清潔隊反而面臨停班、出勤調度困難的問題。趙曉慧質疑，沒有配套的「自主整備」？蔣萬安嘴上說讓大家在家防颱，但根本沒有官民聯動的配套。沒編預算、也沒動員里長、志工組成防災小組去幫弱勢老人堆沙包。說穿了，他就是把責任甩鍋給市民：「我給你們時間了，自己回家弄喔。」他就是上次內湖淹水被罵怕了，這次乾脆直接送假，但還是沒抓到重點，只會做表面功夫。趙曉慧認為，蔣萬安如果真要防颱，應該親自帶著建管處去盯工地防風網、帶水利處去抽查移動式抽水機有沒有油、動員環保局清空側溝落葉。但結果呢？他坐在應變中心吹冷氣、穿著精美的防風外套對鏡頭講漂亮話：「沒有提出，我認為你們做好萬全準備喔！就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事。」去看他視察抽水站，簡直是「沾醬油行程」，做做表面功夫。最後，趙曉慧更不客氣開嗆，這種平時在市議會被質詢時「總是一副跟台北市很不熟」、屢屢要靠幕僚遞小抄救援的市長，簡直是公務員最容易唬弄的長官。對市政細節缺乏「苦讀」與「內化」，大腦裡沒有實質的治水數據和工程邏輯，去現場除了照著小抄念、跟民眾合照之外，完全沒有臨場糾錯與專業指導的能力。這就是「溫室作弊生」的悲哀。