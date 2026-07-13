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百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯經營的親子品牌「HAHABABY」，至少10款商品近來被網友質疑抄襲SOU・SOU、MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang、niko and等設計概念相近的品牌，日本知名平價童裝與親子服飾品牌MARKEY'S今（13）日回應：「若經評估認為有必要，將研議並採取適當因應措施。」MARKEY'S證實已經收到網友提供的相關對比資訊與資料，聲明中表示：「後續將由公司內部進一步確認事實經過，若經評估認為有必要，將研議並採取適當因應措施。」同時也表示理解消費者對此事件的關切。不過，MARKEY'S也說明，因為涉及個別案件及公司內部的檢討與評估，調查的細節可能無法對外公開。針對抄襲疑雲，二伯日前在直播中回應，HAHABABY的每款商品都投入了極大心力，許多圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，例如品牌經典的「小怪獸」角色，便是由故事人物出發，經由團隊與設計師反覆討論修改而成，並非外界所指控的抄襲，談及品牌經營的艱辛時一度眼眶泛淚。