由中央政府發錢的2026普發一萬現金「國民支援金」2.0再等等三讀通過。7月暑假地方最新加碼補助來了！新竹縣橫山鄉公所表示，今（14）日起每人「現金5000元」民生物價補助津貼發放，本文整理各村領取地點、怎麼領、到什麼時候一次看。
全民都在等2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」，目前進度為立法院完成一讀。新竹縣橫山鄉公所表示，面對國際局勢動盪帶來的油電價格及民生物價上漲壓力，今7月14日起每人普發「現金5000元」民生物價補助津貼。橫山鄉長張志弘表示，預計約有1.2萬人受惠，「希望透過民生物價補助津貼，減輕鄉親生活負擔。」
新竹縣橫山鄉「現金5000元」補助津貼今發錢！怎麼領、到什麼時候一次看
一、發放對象
115年5月4日（含當日）前已設籍新竹縣橫山鄉，且於發放當日均未遷出之鄉民（以戶籍登記資料為據）。
二、發放金額
本生活補助金以現金方式發放，每人新台幣五千元整。
三、發放時間
第一階段
2026年7月14日至7月16日（共3天），依各村公告之指定時間／地點發放。
◾️7月14日（二）上午8:30～11:30
2026年7月17日至7月21日，上午8:30～下午17:00（含六日），攜帶證件至橫山鄉「民政課」補領。
逾期未領取者，視同放棄不予補發。
四、領取方式
發放以人或戶為領取單位，領取人需檢附身分證正本＋印章＋戶口名簿或三個月內戶籍謄本供查驗；若為個人領取，請攜帶本人身分證正本＋印章。
五、代領（委託）領取方式有三種
1、同戶內一人代領
領取時應檢附全戶戶口名簿或三個月內全戶戶籍謄本。
2、不同戶間的全戶委託代領
代領人必須出示委託戶之戶長的身分證正本＋委託書＋印章＋委託戶的全戶戶口名簿正本或三個月內全戶的戶籍謄本。
3、個人委託代領
代領人要出具委託人的委託書＋身分證正本＋印章。
以上三種領取方式，受託代領者都須出示自身的身分證正本＋印章。
六、注意事項
不符合資格者或以詐術及其他不法行為領取者，應不予發放或停止發放，已領取者追回之，涉及刑責者移送司法機關偵辦。
新竹縣橫山鄉公所表示，橫山鄉人口結構多為65歲以上的退休族群或弱勢家庭長者。橫山鄉近六年內第四度普發現金照顧鄉民，繼2021年因應新冠肺炎普發每人1000元、2022年疫情延續加碼每人2000元、2025年因應美國關稅衝擊發放每人5000元生活補助金；2026年為減輕國際油價影響與民生物價波動的生活壓力，發放「每人5000元」民生物價補助津貼。
鄉長張志弘表示，橫山鄉主要財源來自內灣老街停車場與圓樓收益等，此筆補助經費屬於歷年累積鄉庫盈餘回饋，理應優先回饋原有鄉民。大型建設將積極向中央爭取經費，絕不會排擠公共建設、也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利、人事費用等運作，期望藉由補助提升消費韌性、帶動地方商圈活絡。
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全民都在等2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」，目前進度為立法院完成一讀。新竹縣橫山鄉公所表示，面對國際局勢動盪帶來的油電價格及民生物價上漲壓力，今7月14日起每人普發「現金5000元」民生物價補助津貼。橫山鄉長張志弘表示，預計約有1.2萬人受惠，「希望透過民生物價補助津貼，減輕鄉親生活負擔。」
新竹縣橫山鄉「現金5000元」補助津貼今發錢！怎麼領、到什麼時候一次看
一、發放對象
115年5月4日（含當日）前已設籍新竹縣橫山鄉，且於發放當日均未遷出之鄉民（以戶籍登記資料為據）。
二、發放金額
本生活補助金以現金方式發放，每人新台幣五千元整。
第一階段
2026年7月14日至7月16日（共3天），依各村公告之指定時間／地點發放。
◾️7月14日（二）上午8:30～11:30
- 橫山村1-5,10鄰 | 橫山國小禮堂 | 橫山村5鄰100號
- 橫山村6-9鄰 | 華山國民中學社區共讀站 | 橫山村6鄰橫山街一段29號
- 橫山村11-23鄰 | 橫山社區長壽俱樂部 | 橫山村3鄰橫山96號
- 新興村1-7鄰 | 新興社區長壽俱樂部 | 新興村5鄰信義街5號
- 新興村8-14鄰 | 橫山鄉立圖書館 | 新興村7鄰新興街67巷7號
- 大肚村1-10鄰 | 大肚老人文康活動中心 | 大肚村8鄰永昌街53號
- 大肚村11-12鄰 | 大肚村永昌宮 | 大肚村8鄰永昌街80號
- 田寮村全村 | 田寮村集會所 | 田寮村8鄰田洋街132號
- 南昌村全村 | 南昌村集會所 | 南昌村6鄰薯園41號
- 內灣村全村 | 內灣村廣濟宮 | 內灣村6鄰大同路1號
- 豐田村全村 | 豐田村集會所 | 豐田村3鄰油羅63之1號
- 福興村全村 | 福興社區活動中心 | 福興村8鄰八十分37號
- 豐鄉村全村 | 豐鄉村集會所 | 豐鄉村3鄰大山背32號
- 力行村 1-5鄰 | 力行村合興土地公廟 | 力行村5鄰中山街一段5巷26號
- 力行村 6-14鄰 | 力行村南河集會所 | 力行村9鄰中山街一段177號
- 沙坑村 1-10鄰 | 沙坑村集會所 | 沙坑村3鄰沙坑街50號
- 沙坑村 11-19鄰 | 大平地托兒所 | 沙坑村17鄰中豐路三段241號
2026年7月17日至7月21日，上午8:30～下午17:00（含六日），攜帶證件至橫山鄉「民政課」補領。
逾期未領取者，視同放棄不予補發。
發放以人或戶為領取單位，領取人需檢附身分證正本＋印章＋戶口名簿或三個月內戶籍謄本供查驗；若為個人領取，請攜帶本人身分證正本＋印章。
五、代領（委託）領取方式有三種
1、同戶內一人代領
領取時應檢附全戶戶口名簿或三個月內全戶戶籍謄本。
2、不同戶間的全戶委託代領
代領人必須出示委託戶之戶長的身分證正本＋委託書＋印章＋委託戶的全戶戶口名簿正本或三個月內全戶的戶籍謄本。
3、個人委託代領
代領人要出具委託人的委託書＋身分證正本＋印章。
以上三種領取方式，受託代領者都須出示自身的身分證正本＋印章。
六、注意事項
不符合資格者或以詐術及其他不法行為領取者，應不予發放或停止發放，已領取者追回之，涉及刑責者移送司法機關偵辦。
新竹縣橫山鄉公所表示，橫山鄉人口結構多為65歲以上的退休族群或弱勢家庭長者。橫山鄉近六年內第四度普發現金照顧鄉民，繼2021年因應新冠肺炎普發每人1000元、2022年疫情延續加碼每人2000元、2025年因應美國關稅衝擊發放每人5000元生活補助金；2026年為減輕國際油價影響與民生物價波動的生活壓力，發放「每人5000元」民生物價補助津貼。
鄉長張志弘表示，橫山鄉主要財源來自內灣老街停車場與圓樓收益等，此筆補助經費屬於歷年累積鄉庫盈餘回饋，理應優先回饋原有鄉民。大型建設將積極向中央爭取經費，絕不會排擠公共建設、也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利、人事費用等運作，期望藉由補助提升消費韌性、帶動地方商圈活絡。