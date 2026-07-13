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一段俄羅斯軍事訓練畫面近日在網路上瘋傳，只見一名士兵操作架設式旋轉機槍時，武器突然失控暴走瘋狂掃射，場面極度驚險，旁邊同袍見狀嚇得立刻逃離現場，畫面曝光後讓大批網友直呼傻眼，甚至笑稱俄軍訓練「比馬戲團還精彩」。綜合外媒報導，影片中執行訓練的是俄羅斯軍方近期緊急組建的「機動火力部隊」，任務是搭乘快速移動的卡車，在烏克蘭無人機襲擊補給車隊（如卡車、油罐車、彈藥運輸車）前，搶先形成密集火網將其攔截擊落。這支部隊的成立，正值烏克蘭密集空襲俄國境內煉油廠、導致俄羅斯爆發燃料短缺與加油站大排長龍之際，凸顯俄軍前線後勤壓力持續攀升。影片中士兵操作的是YakB-12.7四管旋轉機槍，這款武器原本是設計安裝在Mi-24「雌鹿」攻擊直升機上使用，直升機機體本身足以吸收開火時產生的強大扭力與後座力。然而這次卻被臨時固定在卡車車斗上，缺乏足夠的穩定裝置，士兵扣下扳機後未能壓制住武器的不對稱後座力，機槍瞬間狂轉失控，操作士兵當場被甩飛出去，機槍持續朝四面八方胡亂掃射，另一名站在附近的士兵近距離險些遭子彈波及，過程相當驚險。所幸經過幾次嘗試後，終於有人重新壓制住武器才讓掃射停止。影片曝光後迅速在社群平台掀起熱議，不少網友留言吐槽，「這東西是要裝在武裝直升機上，結果在地上跳舞，怎麼如此奇葩」、「普丁看到絕對氣炸」、「這些士兵是要去參加馬戲團試鏡嗎」，也有人酸「這根本是把街上的醉漢送去戰場才會發生的事吧」，調侃意味十足。截至目前，俄羅斯軍方尚未針對此事做出正式回應，影片拍攝的確切時間、地點與是否有人員傷亡，都還沒有獲得官方證實，網路上流傳的說法指稱相關人員均倖存，但真實情況仍有待進一步釐清。這起烏龍訓練意外，也讓外界對俄軍近期倉促拼裝武器應急的作戰能量再度提出質疑。