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重視實驗實作 考驗圖表解析能力

試題難易適中 不艱澀、有鑑別度

颱風後延期的分科測驗今（13）日登場，第一天最後考試科別為生物，共有1.39萬考生參加，佔總報名人數49.6%。大考中心引述試考生跟高中教師評論，都表示難易度適中，入闈審題高中生物老師指出，試題取材廣泛多元，例如：百年前窯烤麵包的酵母菌是哪一菌種？拉不拉多大的毛色遺傳、B-胡蘿蔔素能延長種子壽命、疾病探索「葛瑞夫茲氏病與缺碘性甲狀腺腫」患者的甲狀腺素分泌量都很高嗎…等，題材新穎有趣，將知識與能力整合運用於生活情境，亦符合108課綱的理念。此外，試卷中非常重視實驗題，且有探究與實作類型試題，例如探討玉米芽鞘對向光反應的實驗設計、從豬心剖面圖判斷是靠近胸腔背面還是腹面的一側？用複式顯微鏡觀察人類血球等，引導學生從圖表數據擷取資訊，進行邏輯性思考與歸納分析，來解決問題。題型多元，包括單選、多選、表格填答、簡答及書圖等，以不同形式進行測驗，檢測考生各面向的能力。第壹部份的選擇題，將單選題集中在第 1~12 題、多選題集中在第 13~19 題，減少單選、多選混答，有利學生思路脈絡，友善學生作答。混合題具評量考生運用科學方法、判讀圖表及做出合理判斷的能力。例如第33題豬心解剖的觀察，考生必須先瞭解心臟構造，從真實豬心照片的心室壁肌肉的厚薄辨識出各腔室的位置，再依構造的三度空間結構才能判斷與身體其他部位的關係。此類試題可以檢驗同學們是否扎實進行實驗課程的學習。整卷試題難易度適中，具鑑别度。以第35題用複式顯微鏡觀察人類血液抹片為例，學生除了要能選擇適合的觀測構造尺度、分辨細胞形態和大小、各類型動物組織的形態，還能與其在循環與防禦系統中的功能做連結。測驗概念重要卻不艱澀，熟稔概念且作答仔細的學生即能得分，會是有鑑別度的試題。試考生同樣認為整份試卷難易度適中，但極具鑑別度。雖然測驗内容不艱澀，但在作答時需多加細心與留意，能活用學科知識與用心作答的考生可以被鑑别出來。分别舉例說明如下：例如第8題，考生不僅要了解 GnRH 激素的功能，還要推論不同情況下的生理反應；第11題邦克列酸粒線體毒素，考生需要連結情境描述與細胞膜運輸、呼吸作用等學科概念；第33題心臟剖面圖，考生可由心室壁厚度或心尖方向來判斷為哪一側的剖面。用詞深入淺出，容易解讀，對於學習生物的考生而言十分友善。試卷並不以生澀的用詞為難考生，而是實實在在評量學科知識與應用的能力。