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財政部今年7月推出統一發票兌獎APP更新優化，今（13）日更宣布，將於明日起舉辦宣導活動，民眾只要更新APP即有機會獲得限量參加獎，總獎項共有1.6萬個，總獎額達新台幣215萬元。為落實發票從開立至領獎全程無紙化，財政部自明日上午10時至9月30日下午6時，舉辦「雲端新世界 環保享便利」宣導活動，活動期間活動內容包括「參加拿好禮」、「捐發票送好禮」、「環保綠點加碼送」及「任務積分英雄榜」等4大好康。財政部南區國稅局進一步說明，首先註冊活動會員即有機會獲得4梯次、限量2000名的電子咖啡券。再來，若是捐贈超過10張發票，將可獲得價值百元的電子禮券；第3，若完成儲存雲端發票、載具歸戶、設定領獎帳戶、觀賞租稅影片、填寫兌獎APP問卷及推薦好友等多項任務，搭配轉盤、刮刮卡及拉霸等趣味遊戲隨機給分，將有機會獲得限量500元至2000元的電子禮券。此外，環境部也共同推出「環保綠點加碼送」活動，完成任務將有機會透過環境部APP兌換電子咖啡券。此外，若在今年8月8日前，統一發票兌獎APP更新人次超過330萬人，將有會員積分加碼好康，增加民眾中獎機會。南區國稅局也提醒，這次活動響應環保無紙化，獎項全數採電子禮券發放，獎項兌領期限至今年10月31日。