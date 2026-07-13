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日本東京去年3月發生一起震驚社會的直播主刺殺案，22歲人氣直播主「最上あい」（本名佐藤愛里）在進行「山手線一周」戶外直播企劃時，於高田馬場車站附近路上遭44歲男粉絲高野健一持刀埋伏突襲，身中至少55處刀傷，其中頸部動脈遭切斷，送醫前已不治身亡。這起案件因凶案過程完整被直播鏡頭記錄下來，加上行凶手法極其殘忍，今年7月在東京地方法院開庭審理，全案震撼日本社會。根據起訴書內容，案發於2025年3月11日上午9時50分左右，高野健一持攜帶的12.6公分利刃朝佐藤愛里的臉部、頸部等部位連續刺擊。由於受害人當時正在直播「環繞山手線一周」的戶外行程，這場駭人凶案連同她痛苦掙扎的尖叫聲，全數被直播音檔完整保留。音檔中可清楚聽見她反覆呼喊「助けて（救命啊）」，甚至有路過行人一度試圖出聲制止，但仍未能阻止悲劇發生。更令人髮指的是，高野行凶後竟拿起受害者的手機，一邊對著鏡頭冷血嘲弄「還在動呢」，一邊朝倒地的被害人頭部猛踹，手段泯滅人性。檢方在庭上提出的證據顯示，佐藤全身傷口多達61處，法醫解剖則確認至少55處刀傷，多集中在頭頸部及用來抵擋攻擊的手臂上。法庭審理過程中，雙方複雜的金錢往來關係也逐漸浮上檯面。兩人於2021年底透過直播平台「ふわっち」結識，高野身為忠實觀眾對佐藤心生好感，雙方後續交換LINE聯繫。根據庭上證據，高野曾4度前往佐藤所在的酒店消費，單次就砸下77萬日圓（約新台幣15萬元），前後總計出借佐藤約250萬日圓（約新台幣50萬元），然而佐藤僅歸還3萬日圓，即便高野提起民事訴訟、法院也下達還款命令，欠款依然未能追回。長期借貸不成加上生活陷入困頓，讓高野積怨日深，最終在看到佐藤預告「山手線一周」直播行程後，從栃木老家出發前往犯案現場，蓄意攔截行凶。案件於今年7月1日正式開庭，7月10日進行第四次公審，檢方當庭求刑20年。法庭上除了還原案發經過，也罕見揭露了雙方各自複雜的成長背景：佐藤愛里自幼因父親入獄、母親罹患恐慌症，自嬰兒時期起便輾轉於育幼機構長大，成年後也曾因扶養子女陷入經濟困境，一度入住母子支援設施；高野健一則有大學中輟、職場霸凌後自殺未遂、確診思覺失調症並持有身心障礙手冊等背景，其母親也已在案發後的2025年底過世。儘管如此，佐藤愛里的母親在庭上供述時，仍明確表態希望法院能對高野「從重量刑」，全案後續判決結果備受各界關注。