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北市喊話：召開國安會議 重拾民眾對食安的信心













▲台北市衛生局公布問題油品最新預防性下架名單。（圖／北市衛生局提供）





針對中聯致癌油案，北市衛生局今（13）日進行稽查，南僑部分因自主驗出新一批問題油品，提供該批再製產品的84筆下游紀錄、累計97家店家，包括多家小木屋鬆餅分店、台北六福萬怡也入列問題油品下游業者清單。北市衛生局表示，今日根據食藥署新增27家台北受影響業者進行稽查，包括中聯問題油品福壽的22家與福懋的5家下游業者，要求業者即刻下架問題油品。衛生局同時呼籲中央，當務之急是儘速釐清問題油品如何受到污染、儘速查明並在專區公布所有流向何處、確保相關風險完全排除，在此之前不應急於討論重新上架原則。衛生局指出，中央應比照往例，針對影響全國的重大食安事件召開國安會議、跨部會共同解決問題，重拾民眾對食安的信心。另外，北市衛生局提到，南僑油脂公司7月9日向通報自主檢驗的問題油品，提供該批再製產品的84筆下游紀錄、累計97家店家。衛生局強調，所有食品業者務必嚴格控管食品原材料及成品等須符合我國食品安全衛生管理法相關規定，勿存僥倖心理，如有查獲不法，依法嚴懲。