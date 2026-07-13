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一級警戒

二級警戒

▲經濟部水利署今（13）日傍晚針對新北三峽發布一級淹水警戒。（圖／翻攝水利署wra.gov.tw）

淹水警戒怎麼看

▲氣象署針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時02分止。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

（更新時間7/13 18:00）受到午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署持續發布大雨特報，今（13）日晚間新北市、彰化縣、雲林縣以及南投縣都降下大雷雨，經濟部水利署也針對上述4縣市發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。⚠️新北市：三峽區彰化縣：二水鄉雲林縣：西螺鎮（近一小時時雨量75.5毫米） 、 莿桐鄉 、 古坑鄉 、 斗六市 、 林內鄉南投縣：集集鎮 、 埔里鎮。🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。