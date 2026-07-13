（更新時間7/13 18:00）受到午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署持續發布大雨特報，今（13）日晚間新北市、彰化縣、雲林縣以及南投縣都降下大雷雨，經濟部水利署也針對上述4縣市發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。
⚠️淹水警戒範圍
一級警戒
新北市：三峽區
彰化縣：二水鄉
雲林縣：西螺鎮（近一小時時雨量75.5毫米） 、 莿桐鄉 、 古坑鄉 、 斗六市 、 林內鄉
二級警戒
南投縣：集集鎮 、 埔里鎮。
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
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一級警戒
新北市：三峽區
彰化縣：二水鄉
雲林縣：西螺鎮（近一小時時雨量75.5毫米） 、 莿桐鄉 、 古坑鄉 、 斗六市 、 林內鄉
二級警戒
南投縣：集集鎮 、 埔里鎮。
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。