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▲ 環保局長許仁澤記者會現場展示五瓶不同水樣及說明取樣地點。（圖／南市府提供）

▲ 許仁澤分析水色變異可能原因。（圖／南市府提供）

▲交通局長王銘德(右)也於記者會中澄清市府並未限制外界。（圖／南市府提供）

針對外界質疑城西掩埋場造成曾文溪河口水色變異，台南市政府今（13）日由環境保護局長許仁澤召開記者會出具體數據與科學證據嚴正澄清，駁斥有心人士刻意扭曲、捏造不實訊息。許仁澤強調，目前城西掩埋場並未設置濕式洗滌設備，根本不可能排放大量廢水造成曾文溪河口水色變異，此項指控毫無事實根據。同時，為客觀釐清成因，環保局已委由嘉南藥理大學辦理第三方檢驗分析，並依規定向台江國家公園管理處申請空拍作業，以科學方式還原真相，後續也將邀集專家學者組成團隊，共同研擬改善水域環境對策。後續將針對有機物、水質指標及相關數據進行完整分析比對，並對外公布結果。許仁澤表示，城西焚化廠是廢水零排放,掩埋場少量滲出水均經三級RO逆滲透系統處理，確認符合國家放流水標準後，依法放流或作為灑水車循環再利用。環保局每月定期監測放流水質，並持續辦理地下水、地表水及周邊環境監測，所有檢測結果皆公開於環保局官網，接受社會檢驗。記者會中，環保局現場展示五瓶不同水樣供外界比對，其中經三級RO逆滲透處理後的放流水最為清澈，水質甚至優於台江國家公園及潮汐溝現有水體。此外，自6月26日起，所有放流水均已完全阻隔於封閉區域內，與潮汐溝及防風林切斷接觸，並採取抽回循環處理方式，不再外流。針對網路流傳7月9日空拍影片指稱市府於颱風前蓄意排放黑水，許仁澤指出，環保局初步研判，曾文溪河口水色變異屬天然環境作用結果，並非污染或掩埋場滲出水外流所致。許仁澤也強調，潮汐溝水體呈現深褐色，主要受天然環境因素影響，包括潮汐擾動造成底泥及土壤有機質釋出、大雨沖刷周邊有機物進入水體、防風林落葉及植物殘體自然分解產生單寧酸，以及死亡藻類腐敗分解造成局部缺氧與還原反應等，都可能使水體顏色改變。因此，僅憑單一時點影像或水色外觀，無法認定發生污染，仍須透過完整採樣及專業檢驗分析，才能客觀判定原因。另針對網路流傳市府因水色爭議而劃設無人機禁飛區、阻止外界拍攝，交通局長王銘德也於記者會中澄清，依民航局規定，該區屬國家公園管理範圍，自107年無人機管理制度實施後，即由國家公園提報民航局公告管理，並非台南市政府新增或臨時劃設。該區亦非全面禁止飛行，只要依規定提出申請並獲核准即可合法飛行，昨日學者團隊即已完成申請並順利執行空拍作業，足證市府並未限制外界拍攝。許仁澤最後強調，城西掩埋場所有監測數據及檢驗報告都將公開透明，環保局也將與台江國家公園、林業及自然保育署、第六河川局，以及市府農業局、水利局等單位跨機關合作，並邀請黃大駿教授等專家學者共同研議提升海水交換率等改善措施，以科學方法持續精進環境治理，守護台江生態與水域環境品質。