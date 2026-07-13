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盛夏強烈紫外線來襲，加上長時間戶外活動與冷氣房乾燥環境，讓暗沉與膚色不均成為不少消費者的肌膚困擾，也帶動淨白修護需求持續升溫。韓國專業保養品牌 AHC 瞄準此波夏日護膚痛點，即日起至7月19日於全台美式賣場好市多（Costco）限時兩週推出「AHC淡斑神品組合」超殺促銷！三款明星組合全面直降百元以上，最低599元起的超狂優惠，主打對抗暗沉必備的「淡斑3步驟神品」，讓愛美族群用超高性價比，由內而外層層亮白，輕鬆煥發無瑕透亮肌。為了改善夏日容易出現的暗沉、膚色不均與斑點困擾，AHC此次集結三款明星亮白保養品，從提亮、淡斑到修護一次完成。想打造淨透膚質，肌膚的透亮度是關鍵。保養第一步推薦潔膚後必備的養膚法寶「淨光無瑕肌亮水」為亮白打底（原價749元、現折150元，限時優惠599元），透過獨家3段亮白機制與微分子瞬透科技柔軟角質、從源頭調理暗沉，讓肌膚展現自然透亮光澤。第二步接著使用人氣淡斑爆品「淨光無瑕精華」（原價899元、現折180元，特價719元），添加傳明酸、熊果素等明星亮白成分，可針對斑點、痘印及局部暗沉精準修護，提升整體膚色均勻度。最後再以「麥拉透潤晶萃霜」鎖住亮白效果（原價799元、現折160元，優惠價639元），添加穀胱甘肽與麥拉複合配方，搭配彈性脂質傳導技術，深入修護肌膚、加強改善頑固暗沉，讓亮白保養效果更完整。除了成分與淡斑亮白的多重守護，好市多獨家組合的包裝規格更是誠意十足，即日起至 7 月 19 日止，限時特惠兩週開跑，淨光無瑕肌亮水兩入組換算下來一瓶只要不到 $300 元、淨光無瑕精華兩入組更是醫美級精華一瓶不到 $360 元！百元價格就能入手含有熊果素、傳明酸等明星保養成分的醫美級系列，趁著好市多難得的限時特惠，不僅適合與閨蜜好友共同分享，更能以最親民的價格整套打包，一起穩穩地守護夏日肌膚的淨透光。