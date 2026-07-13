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▲海巡署南部分署舉辦耿利企業捐贈雙氣囊充氣式救生衣儀式。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海巡署南部分署分署長蔡順元致詞。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海巡署南部分署分署長蔡順元(左)回贈感謝狀，由耿利企業公司榮譽董事長劉信利(右)代表接受，以資感謝。(圖／海巡署南部分署提供)

海洋委員會海巡署南部分署於今(13)日，在該分署興達港海巡基地禮堂，舉行耿利企業公司捐贈150件雙氣囊充氣式救生衣儀式，並由南部分署分署長蔡順元回贈感謝狀，由耿利企業公司榮譽董事長劉信利代表接受，以資感謝。耿利企業公司捐贈150件雙氣囊充氣式救生衣儀式，是由海巡署南部分署分署長蔡順元主持，他說，耿利企業公司榮譽董事長劉信利，秉持「取之於社會、用之於社會」的崇高理念，深知海巡同仁均在鄰近水域執勤，工作環境極具高風險性，因此，決定捐贈海巡署南部分署雙氣囊充氣式救生衣150件之善舉。海巡署南部分署分署長蔡順元表示，海巡署肩負維護海域及海岸秩序，確保國家安全與保障人民權益的重大責任，同仁更需兢兢業業執行查緝走私、防止非法入出國，以及船舶檢查等各項工作，南部分署由衷感謝耿利企業公司此次的慷慨捐贈，成為同仁最堅實的後盾。蔡順元說，此次南部分署受贈的150件雙氣囊充氣式救生衣，將立即提供給第一線執勤同仁穿著使用，以利個人安全防護措施更加完善。蔡順元指出，民眾如於海域或岸際發現任何緊急狀況或不法活動，均可撥打海巡署118報案專線，海巡署將立即派員前往處置，共同守護海域秩序及保障國人生命財產安全。