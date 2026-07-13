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國家金融安定基金今（13）日召開第2季例會，雖然國際經濟情勢詭譎多變，台股也受到影響，不過，國安基金強調，將持續密切關注整體政經情勢，適時依相關規定採行必要措施有效因應，以達成穩定國內股市及安定金融市場目的。此外，今日會中也通過最新財報。國安基金已於今年5月6日全數出清第9次護盤持股，總計淨利99.32億元，報酬率約81.08%。國安基金第9次進場護盤時間自去年4月9日至今年1月12日共279日，退場後處分持股時間自今年1月13日至5月6日，共114日，處分持股淨現金收入221.10億元，買入股票成本122.50億元（不含融資利息費用1.08億元），買賣股票處分淨利98.60億元。不過，加計國安基金這次進場標的獲配現金股利1.98億元，合計獲利100.80億元，扣除融資利息費用1.08億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.18億元，總計淨利99.32億元。國安基金表示，受美國宣布實施對等關稅政策影響，去年4月7日台股下跌2,065.87點，跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，並於4月8日續跌772.4點，跌幅4.02%，市場投資信心明顯不足，國安基金進場後，持續採行穩定股市措施，至今年1月12日退場，加權指數上漲至30567.29點，累計上漲12107.34點，漲幅65.59%，已充分發揮基金運用效益，達成安定市場之功能。國安基金在退場後，自今年1月13日起，於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於5月6日順利完成退場，處分期間台股正向平穩上漲，退場期間累計上漲10,571.56點，漲幅34.58%，並未對股市造成負面影響。鑑於國際經濟情勢詭譎多變，我國股市表現仍易受國際政經情勢變化影響，國安基金強調，將持續密切關注整體政經情勢，適時依相關規定採行必要措施有效因應，以達成穩定國內股市及安定金融市場目標。