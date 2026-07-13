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▲HAHABABY的「蚊不到香包」被民眾檢舉違反《環境用藥管理法》。（圖／翻攝自HAHABABY官方網站）

百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯經營的親子品牌「HAHABABY」近來深陷抄襲風暴，沒想到，爭議尚未平息，她所販售的一款防蚊香包又遭檢舉沒有標示環境用藥許可證字號，恐怕已經違法，對此，北市環保局表示：「已函請該網路平台業者將商品下架，後續將依法查處。」據《鏡報》報導，有民眾向台北市政府環境保護局檢舉，HAHABABY旗下一款名為「蚊不到香包」的商品，廣告宣稱「溫和又有效的防護力」、「隨時隨地防蚊」等字樣，但卻沒有依法標示環境用藥許可證字號，恐怕已經違反《環境用藥管理法》。針對此事，北市環保局回應：「有關民眾反映『波波貴媽咪有限公司』違反《環境用藥管理法》一事，本局說明如下：經查該公司未領有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照，逕自廣告販售商品具有防蟲效果，已違反環境用藥管理法規定。本局已函請該網路平台業者將商品下架，後續將依法查處。」針對網友質疑HAHABABY抄襲SOU・SOU、MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang、niko and等品牌，二伯日前在直播中澄清，HAHABABY的每款商品都投入了極大心力，許多圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，並經由團隊與設計師反覆討論修改而成，並非外界所指控的抄襲，談及品牌經營的艱辛時一度眼眶泛淚。