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面對學生時期犯的錯誤 佀廣洋：非常後悔

佀廣洋宣布放棄國民黨提名 替無黨籍參選埋伏筆

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，被國民黨提名角逐桃園市議員，不過卻爆出學生時代曾霸凌同學、未服兵役等爭議，引發外界討論，甚至有人呼籲應退選負責。今（13）日傍晚5點多，佀廣洋突在臉書發文宣布「放棄國民黨提名」，將持續勤走基層、傾聽民意、謙卑反省檢討，不讓支持我的人失望。佀廣洋指出，自宣布參選以來，社會各界對我學生時期有許多質疑與批評，甚至把過去的我描述成無惡不赦的壞孩子，即便有諸多與事實不符的描述，我仍以負責的態度致歉、澄清，但很遺憾相關攻擊並未停歇。關於學生時代曾霸凌同學事件，佀廣洋說，學生時期犯的錯，母親的嚴厲責備傷心難過，老師的嚴詞訓誡苦心教誨，都讓我感到非常後悔，也不斷深自反省跟檢討，更感謝他們沒有放棄當時叛逆犯錯的孩子。大學畢業後，他投入公共服務，五年多來，我協助處理將近兩千件選民服務案件，面對每一位前來陳情的鄉親，我都盡力傾聽、認真協助，希望用同理心理解他們的困難，用實際行動解決問題，我也始終提醒自己，要做一個比昨天更成熟、更有責任感的人。佀廣洋強調，為了不讓個人的事件造成黨內同志、長官的困擾，更避免影響選戰布局，決定放棄中國國民黨提名，繼續勤走基層，傾聽民意，謙卑反省檢討。最後，再次感謝一路以來關心、支持、相信他的每一位長輩、朋友與鄉親。因為大家的鼓勵，他才能有勇氣面對所有批評與挑戰。未來，他會以更加謙卑的態度、更加踏實的行動，繼續努力，不讓支持他的人失望。