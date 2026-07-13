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▲ 「2026高雄奶茶節」攤商招募時間自即日起至7月24日截止。(圖／高市府觀光局提供)

由高市府觀光局主辦的「2026高雄奶茶節」將於9月19、20日在鹽埕埔捷運站1號出口盛大登場，即日起至7月24日開放全台特色奶茶品牌及餐飲業者報名參展。活動預計集結超過70家人氣奶茶與美食品牌，並結合親子互動遊戲、舞台音樂演出及商圈美食巡禮，打造兼具美食、文化及觀光魅力的秋季嘉年華。觀光局誠摯邀請全台特色奶茶品牌踴躍參與。觀光局長高閔琳表示，依據財政部統計，截至2025年底，全台共有1萬5,969家手搖飲店，其中高雄市就有3,043家，高居全台第一，占全國近五分之一；2025年高雄手搖飲營業額更突破89億元，展現深厚的茶飲產業實力，也讓高雄成為名副其實的「手搖飲之都」。高閔琳指出，鹽埕不僅擁有豐富的人文歷史，更是高雄經典美食的重要聚落，周邊匯聚多家米其林必比登推介及入選餐廳，包括長生29、北港蔡三代筒仔米糕、阿英排骨飯、鴨肉珍、鄭家切仔麵及The Borage等人氣名店。今年活動將結合奶茶節與鹽埕商圈共同宣傳，邀請民眾一邊品嚐香濃奶茶、一邊探索巷弄美食與歷史街區，打造「一口經典美食、一口特色奶茶」的港都味蕾旅行，進一步活絡商圈消費與觀光產業發展。觀光局表示，高雄茶飲文化兼具傳統與創新，從茶香濃厚的經典鮮奶茶，到融合旗山香蕉、燕巢芭樂等高雄在地農特產的創意水果奶茶，都展現高雄手搖飲品牌豐富多元的創意與職人精神。今年奶茶節廣發英雄帖，不論是全台知名品牌、創意新秀、特色手搖飲品牌，或是深受在地民眾喜愛的巷弄名店，只要敢挑戰「夠濃、夠純、夠香」，都歡迎踴躍報名參與。觀光局補充，即日起至7月24日開放線上報名，誠摯邀請全台優秀奶茶品牌及餐飲業者共襄盛舉。活動也將串聯鹽埕商圈店家、特色老店及周邊歷史景點，將活動人潮引導至商圈消費，讓遊客深入感受鹽埕舊城魅力，創造品牌、商圈與觀光三贏。更多活動資訊，歡迎至高雄旅遊網官網、Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。