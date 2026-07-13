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▲阿弟（如圖）等待多年終於圓夢舉辦演唱會，他在彩排時才唱到第二首歌，就因情緒湧現一度哽咽。（圖／相信音樂提供）

Energy成員阿弟（蕭景鴻）昨（12日）舉辦《以我為名》新專輯巡迴演唱會，適逢團體成軍24週年，團員牛奶、坤達、書偉、Toro在休團8個月後驚喜合體登台，五人一上台便擁抱，並獻唱〈分合〉引爆全場尖叫。阿弟笑說真的是熬過分分合合啊，並感性表示：「雖然我是蕭景鴻，但我依舊還是Energy的阿弟，我們一直都會在，你們也要一直期待，我們才有辦法繼續往前走。」阿弟等待多年終於圓夢舉辦演唱會，他在彩排時才唱到第二首歌，就因情緒湧現一度哽咽。而正式演出時，在唱完開場曲〈背光的角色〉後忍不住紅了眼眶，阿弟說：「謝謝大家陪我走過這24年，此時此刻我終於可以有新的里程碑。」感性直呼終於可以用著面光的狀態唱歌給大家聽。而Energy自2025年10月起宣布暫停所有團體性公開演出，休團至2026年6月底，這次個人演唱會也是阿弟首次沒有其他四位團員陪伴，獨自完成演出。他笑說：「一個人唱這麼多首歌，還要一直Talking，真的比想像中還累！」不過四位團員也紛紛送上祝福，Toro感動表示：「阿弟一個人扛下專場的任務了，很感動。」讓阿弟笑回：「我其實扛了很久了！」坤達則說：「今天是阿弟的專場不是我們的，但我們也藉機看看大家，24年來都在我們身邊，希望我們也會一直出現在你們身邊。」書偉更送給阿弟演唱會主題另一層意義：「我想送阿弟另外四個字，就是『以你為榮』。」值得一提的是，7/12恰巧是Energy成軍24週年紀念日，阿弟感動表示：「這天對我來說、對我們來說，都是非常重要的一天。」隨後五人一上台便擁抱、獻唱〈分合〉，引爆全場尖叫。阿弟笑說：「真的是熬過分分合合啊！」並感性表示我們一直都會在。