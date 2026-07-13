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韓國股市週一（13日）重挫，記憶體巨頭SK海力士股價大跌15%連帶使得在美股那斯達克掛牌上市的SK海力士ADR承壓，盤前崩跌10%。對於三星與SK海力士槓桿ETF加劇跌勢，韓國「金融F4」已有進一步處理打算。美股週一早盤股指期貨下跌，晶片製造商股價跟隨亞股相關個股走勢，盤前交易中大幅走低，交易員們正在權衡中東最新局勢，並為本週晚些時候即將公佈的一系列企業財報做好準備。道瓊工業平均指數期貨上漲9點，漲幅0.02%，標普500指數期貨下跌0.31%；那斯達克100指數期貨下降了1.07%。半導體類股在市場開盤前承壓。 SK海力士在美國上市的股票也面臨壓力。這家韓國晶片製造商週五在那斯達克上市首日股價飆升13%後，盤前交易中股價下跌10.4%。此前，這家晶片巨頭在韓國上市的股票一度暴跌超過15%。韓國單一股票槓桿ETF自5月下旬起上線僅一個半月，已觸發韓國最高經濟決策層介入。由韓國財政部、金融委員會(FSC)、央行及金融監督院(FSS)組成的「F4」高層協調機制正式介入，監管層已要求各資管公司提交波動抑制方案。韓國金融監督院FSS院長李燦真日前更直言，後悔沒有拼盡全力阻止槓桿ETF商品上市，隨著槓桿比例限制與准入門檻緊縮預期持續升溫。業界普遍預計，李燦真與各大資產管理公司CEO進行的，將把單一股票槓桿ETF對策列為重要議題。韓國金融當局已向各資產管理公司發出要求，針對單一股票槓桿ETF可能引發的市場波動提出具體改善建議，在彙整意見後，將啟動平穩波動的方案。青瓦台政策室長金容範則提到，韓國金融機構持續密切關注單一股票槓桿ETF對市場的影響，在必要時採取補救措施。