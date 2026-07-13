受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今（13）日18時45分針對12縣市發布「豪雨、大雨特報」，今天雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、南投縣、彰化縣、雲林縣地區及臺中市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北地區有局部大雨發生的機率，晚間出門記得攜帶雨具，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
🟡115/07/13 發布豪雨特報
◾影響時間：13日晚上
◾大豪雨：雲林縣山區
◾豪雨：新北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣
◾大雨：臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、嘉義市、嘉義縣。
明天的天氣
中央氣象署表示，明（14）日天氣與今天情況大致相同，環境偏南風，受南方水氣北移影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地皆有局部短暫雷陣雨，其中以中部以北地區及各山區易有局部大雨，中部以北山區注意短延時豪雨。
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◾影響時間：13日晚上
◾大豪雨：雲林縣山區
◾豪雨：新北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣
◾大雨：臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、嘉義市、嘉義縣。
中央氣象署表示，明（14）日天氣與今天情況大致相同，環境偏南風，受南方水氣北移影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地皆有局部短暫雷陣雨，其中以中部以北地區及各山區易有局部大雨，中部以北山區注意短延時豪雨。