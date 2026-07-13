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大豪雨：

豪雨：

▲氣象署提醒，今(13)日雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、南投縣、彰化縣、雲林縣地區及新竹縣、苗栗縣、臺中市山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北地區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天的天氣

▲中央氣象署今（12）日晚間發布7月13至19日一周的天氣預報圖表，預計在周三、周四氣溫最炎熱，台東甚至有焚風發生機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今（13）日18時45分針對12縣市發布，今天雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、南投縣、彰化縣、雲林縣地區及臺中市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北地區有局部大雨發生的機率，晚間出門記得攜帶雨具，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：13日晚上雲林縣山區新北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、嘉義市、嘉義縣。中央氣象署表示，明（14）日天氣與今天情況大致相同，環境偏南風，受南方水氣北移影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地皆有局部短暫雷陣雨，其中以中部以北地區及各山區易有局部大雨，中部以北山區注意短延時豪雨。