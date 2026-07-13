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全教會：整體難度與去年持平，邦克列酸與生態球再次入題

分科測驗今（13）日第一天最後考試科別為生物，共有1.39萬考生參加，佔總報名人數49.6%。雙北市高中生物科教師群表示，整份試題偏難，鑑別度高，其中選擇題難度明顯提高，非選擇題則難度適中；考核學生各章節生物學重要概念，側重演化學與生態學，並注重科學史及實驗觀察，是今年試題最大的特色。第一部分選擇題共35題，包括選擇題19題、閱讀題9題，實驗題7題。第二部分混合題或非選擇題，其中選擇題2題，非選題13小題。整份考題中單選題21題、多選題16題，多重選較去年增加4題，是造成選擇題難度明顯增加的原因之一，非選題則維持13小題。高中生物科教師群指出，今年並沒有跨冊與跨章節的試題，也沒有相關新的時事題，是比較可惜的部分。圖表題共18題，較去年少1題。但第一部分選擇題中只有兩題圖表題，對學生判斷正確答案上增加了一定的難度。圖表題幾乎都出現在閱讀題和非選擇題。此次考試整體考核能力，主要希望學生需具備各章節紮實的核心知識，再融入推理、分析、歸納、整合及實驗探究能力，特別側重學生的閱讀能力，且須具有耐心和專注力，才不致出錯。此外，仍如往年一般，側重閱讀後擷取資訊的能力及熟悉科學研究方法，大部分考題仍屬於科學素養題。但今年的試題中較少出現記憶性知識題。少數題目超過課本內容，例如第6題，同學可能無法判斷植物枝條缺口是否具有吸收胺基酸的能力。又如19題的B選項血漿由絲球體濾過進入鮑氏囊腔的方式是否稱為「擴散作用」或者只是一般的壓力差。部分題意稍嫌不清楚，如第35題B選項學生可能以為題目所指的是白血球，以白血球可能分泌抗體來作答，而無法知悉是否該分辨出圖中是顆粒性白血球而非淋巴球。全教會指出，如第11題提到邦克列酸，雖非當年的新聞，但是結合當年的時事，再次強調粒線體的功能。第10題提到同位素，選項中出現「穩定同位素」，需有化學對應知識。第12題提到酵母菌，為課本實驗的延伸，結合發酵作用及分子生物學技術，利用新的角度探討、第39題為抗生素對細菌族群大小影響的作圖，考驗學生作圖的能力。混合題型：配分為30分，除了單選題/多選題外，亦包括填充/圖示，如第42題提到X鹽類堵塞細胞壁孔洞根部，運用阻斷質外體運輸而影響橫向運輸。整體混合題型設計恰當。探究實作中第32題，藉由常見的「密封生態球」情境，來測驗考生對於操縱變因、對照組設計、能量流動以及生態系物質循環的邏輯推論能力。第39題，以細菌族群對抗生素使用方式，測驗考生能否進行建模推測。