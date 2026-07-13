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日本吉卜力工作室首部專為吉卜力公園打造的原創短篇動畫《魔女之谷的夜晚》，已自7月8日起在吉卜力公園「吉卜力大倉庫」的「影像展示室Orion座」正式上映。作品以園區人氣區域「魔女之谷」為舞台，由宮崎吾朗擔任原案，攜手《崖上的波妞》、《風起》作畫監督山下明彥共同執導；公園也同步推出宮崎駿耗時約3年打造的全新企劃展「全景盒展」，宮崎吾朗更透露，高齡85歲的父親至今每天都還在畫新作品，創作熱情不停歇。宮崎吾朗、山下明彥日前出席記者會，正式公開《魔女之谷的夜晚》配音陣容，由人氣男團SixTONES成員傑西首度為吉卜力作品獻聲，飾演主角「新人君」，創作歌手AiNA THE END則配音神祕前輩「菊江小姐」。宮崎吾朗大讚傑西：「他的即興發揮能力超乎想像，演技真的非常好。」山下明彥也笑說，原本以為傑西只是帥氣，沒想到完美詮釋了劇中的搞笑角色，兩人都是非常成功的選角。《魔女之谷的夜晚》故事講述發生在吉卜力公園的「魔女之谷」，進入園區工作的「新人君」，每天被建築物維修、暖爐自行生火等不可思議的怪事搞得團團轉，直到閉園後，前輩菊江小姐突然對他說：「因為我是魔女啊！」一場奇幻冒險也隨之展開。除了新動畫外，吉卜力公園今年夏天也同步推出全新企劃展「全景盒展」，這是宮崎駿繼《蒼鷺與少年》後，歷時約3年親手打造的新作品，共展出31件立體機關藝術創作，透過多層紙藝結構，呈現出宛如電影分鏡般的立體世界，其中收錄《風之谷》、《龍貓》、《蒼鷺與少年》等多部經典作品場景。宮崎吾朗也分享父親近況，透露85歲的宮崎駿至今仍持續創作，「吉卜力公園建設時他基本上沒插手，但似乎很不甘心、想留下自己的痕跡。拍完《蒼鷺與少年》後，他一直說想替吉卜力公園做一個展覽，現在每天都還在畫新作品，畫到作品都快從箱子裡滿出來了。我想，他大概會一直畫到人生最後一刻吧。」宮崎吾朗也讚嘆父親的表現力：「能夠將時間與空間封印在盒子裡的這份能力，正是不折不扣、孕育出宮崎駿導演作品的力量源泉，這令我再次感到佩服。」「全景盒展」會場設計更以《蒼鷺與少年》中的「時間迴廊」為靈感，牆上設有窗口，拉開滑門往內窺探，就能看見風中搖曳的草木、游泳的魚群，立體生動彷彿能聽見海浪與引擎聲。而全景盒窗口高度是專為兒童與輪椅族設計，宮崎吾朗表示：「真的很推薦大家把頭探進窗裡看，眼前的空間會瞬間放大，也希望孩子們能最先來看看！現在的孩子可能比較少有機會接觸到早期的舊作，如果能以這個展覽為契機，讓他們發現『原來還有這樣的作品啊』、『想再去重看一遍』的話，對我們來說就是最開心的事情了。」