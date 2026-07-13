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▲年齡最長的畢業生70歲高雄市小港國中進修部陳鶯月（圖中）。(圖／高市府教育局提供)

高雄市114學年度模範生及市長獎畢業生合影活動今（13）日在小港高中活動中心登場，來自苓雅、前鎮、小港、林園與旗津5區的優秀畢業生齊聚一堂，與市長陳其邁留下珍貴合影。其中67歲的林園高中國中進修部畢業生顏翁梅雀，歷經癌症治療、復發與多次手術後，仍堅持完成學業並獲選模範生，堅毅生命故事成為全場感人的畢業典範。為減輕親師生往返奔波負擔，高市府教育局將「114學年度模範生及市長獎畢業生合影活動」規劃在全市五大分區辦理。讓每位獲獎學生都能就近與家人、師長共同見證人生重要時刻。今天的畢業生合影活動中，林園高中國中進修部67歲畢業生顏翁梅雀，幼時因家境清寒，12歲便放棄升學、進工廠工作，將求學機會留給弟妹。18歲曾重返夜校，卻因懷孕中斷學業，之後靠賣麵養家數十年。四年前確診乳癌後，她歷經化療、電療及癌症復發骨轉移，短短三個月內接受三次手術，仍毅然重返校園一圓求學夢。此外，年齡最長的畢業生70歲高雄市小港國中進修部陳鶯月，小學畢業時品學兼優的她，老師多次到家中希望她繼續讀書，但家中九個小孩，最後仍因分擔家計放棄讀書；她說讀書讓她人生更為幸福與美滿，畢業後，他將到高雄空大繼續讀書。獅甲國小丁志綸同學榮獲市長獎肯定。雖然面臨腦性麻痺與聽覺障礙挑戰，需仰賴助行器行走，但他始終保持樂觀積極的態度，努力學習手語、培養生活自理能力，與同學一同參與體育課及運動會，也主動協助老師整理班務。即使穿戴腳架造成磨損受傷與身體不適，他仍堅持學習、不向困難低頭，以勇氣證明生命無限可能。成功特殊教育學校林純禎同學以生命故事感動全場。身為輕度智能障礙學生，她沒有被限制定義，反而透過努力練習突破識字與表達上的困難，更曾在校慶及畢業典禮擔任司儀，以自信清亮的聲音主持活動。面對先天性心臟病，她遵從醫囑、調整生活習慣，以堅強毅力展現生命韌性。畢業後，她將投入職場工作，用自己的雙手創造獨立而充實的未來。教育局長吳立森表示，每位獲獎學生都是高雄教育成果的最佳展現，他們在學業、品德、多元才能及生命挑戰中展現堅毅與熱情。透過分區辦理合影活動，讓市長親自向孩子們送上祝福，也讓家長與師長共同分享榮耀時刻。期盼高雄學子帶著這份肯定與鼓勵，勇敢追尋夢想，在人生道路上持續發光發熱。