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▲王瞳（中）為受虐兒作畫募款，心疼說：「當我聽到這些受虐兒的遭遇時，心裡真的很痛。」（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

藝人王瞳、張家瑋、孟慶而、Lolita（蘿莉塔）等日前攜手出席「為愛揮毫・畫出希望」公益活動，王瞳拿起畫筆以少女心為發想，粉色系象徵著愛與希望。提到近況，高齡17歲的愛犬哈噜幾天前剛過世，王瞳感傷表示前年愛犬發病以來，除了拍戲幾乎都在照顧愛犬，艾成生前也十分疼愛牠，心中雖不捨但也要坦然面對，感嘆：「生命中總有著許多的課題，唯有珍惜當下！」王瞳和張家瑋、孟慶而、蘿莉塔、Echo李昶俊等人為受虐兒作畫募款，並於 7 月 19 日在台北「愛與希望」愛心募款餐會中進行現場拍賣。王瞳表示這次創作的畫作名「愛與希望」以暖色調為主，她說：「當我聽到這些受虐兒的遭遇時，心裡真的很痛。今天能夠用畫筆為他們做點事，我覺得很有意義。」希望透過明亮、溫暖的色彩，能幫這些受虐的孩子填補心中的缺口，讓他們知道這個世界依然有很多人深深地愛著他們。提到近況，王瞳高齡17歲的愛犬哈噜幾天前剛過世，她感傷表示前年愛犬發病以來，除了拍戲幾乎都在照顧愛犬，艾成生前也十分疼愛牠，「感謝在最後這一年來，我能陪伴牠到最後，心中很不捨，但也要坦然面對，生命中總有著許多的課題，唯有珍惜當下。」王瞳近來都以霸氣團為主，即將在8月推出睽違多時的新專輯，目前全力籌備中，專輯以回歸初心為主題，透露：「我們大家都很期待新專輯，希望能讓粉絲驚艷。」這次的感恩餐會除了有畫作義賣，冠軍歌手張芸京、王瞳、班鐵翔等藝人們也將現場獻唱與互動。