台灣虎航今（13）日正式宣布，旗下全新A320neo自購機隊
(機身編號自B-50031 起)，除了持續力行於法國土魯斯原廠的飛渡過程中添加5%的永續航空燃油（SAF）外，更全面引進空中巴士(Airbus)的最新一代「Airspace」客艙設計。
台灣虎航總經理邱彰信率隊將台灣虎航首架全新A320neo Airspace客機由至法國土魯斯原廠接回，全新客艙空間，包括迎賓區採用全新門框設計、內裝飾板與流線型頂棚，搭配可依登機、空中服務等情境切換的LED情境照明，藉由光線創造開闊的空間感。
台灣虎航表示，在客艙選型時，也將前後空間地板引進了具有酷黑雲霧紋理的航太級地板材質，打破以往機艙地板的單調塑料感，銀灰及酷黑交織出層次豐富的色澤。由於是經常走動區域，材質也採用獨特的微凹凸紋理，能在每一次的走動產生抓地力，為客艙組員的工作帶來更高度的安全保障。
台灣虎航說明，客艙座椅部份則全面採用Recaro新一代R2 Swift的人體工學座椅，除了在椅背有提供USB Type-A及Type-C的雙充電座外，為支援現代旅客「自備裝置(BYOD, Bring Your Own Device)」的娛樂習慣，也導入智慧裝置支架，讓旅客免用手拿，並整合杯架功能，。
台灣虎航說，新機隊的廁所除將全面採用抗菌表面與LED白光照明，並將機內的前方廁所導入「PRM 無障礙設計友善洗手間」，將增設輪椅斜坡導板、無障礙移位輔助座及雙組呼叫按鈕。
同時增設客艙組員可控制的「亮度開關」，避免開門時廁所燈光會自動調暗的情況，以求全面提升協助行動不便旅客能見度與安全性。而全新Airspace客機將於16日起正式上線。
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台灣虎航說明，客艙座椅部份則全面採用Recaro新一代R2 Swift的人體工學座椅，除了在椅背有提供USB Type-A及Type-C的雙充電座外，為支援現代旅客「自備裝置(BYOD, Bring Your Own Device)」的娛樂習慣，也導入智慧裝置支架，讓旅客免用手拿，並整合杯架功能，。
台灣虎航說，新機隊的廁所除將全面採用抗菌表面與LED白光照明，並將機內的前方廁所導入「PRM 無障礙設計友善洗手間」，將增設輪椅斜坡導板、無障礙移位輔助座及雙組呼叫按鈕。
同時增設客艙組員可控制的「亮度開關」，避免開門時廁所燈光會自動調暗的情況，以求全面提升協助行動不便旅客能見度與安全性。而全新Airspace客機將於16日起正式上線。