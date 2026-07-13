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2026中華職棒明星對抗賽 參賽名單 明星隊 中華隊 總教練 99 曾豪駒（樂天） 總教練 34 高志綱（統一） 教練團 10 平野恵一（中信） 教練團 31 陳江和（中信） 11 林岳平（統一） 40 王建民（中信） 81 林振賢（台鋼） 86 潘威倫（統一） 27 葉君璋（味全） 28 高國輝（富邦） 51 後藤光尊（富邦） 66 張建銘（味全） 94 劉家豪（味全） 球員名單 球員名單 投手 (11) 32 羅戈（中信） 69 黃子鵬（台鋼） 投手 (15) 0 李超（味全） 52 韋宏亮（台鋼） 19 張奕（富邦） 58 呂彥青（中信） 16 李東洺（富邦） 54 林子崴（樂天） 34 李振昌（中信） 60 曾峻岳（富邦） 18 劉家翔（樂天） 58 李欣穎（台鋼） 12 江國豪（富邦） 19 陳克羿（樂天） 62 李軍（統一） 17 陳冠宇（樂天） 29 鍾允華（統一） 63 高偉強（統一） 50 布雷克（統一） 42 林栚呈（富邦） 71 盧孟揚（中信） 75 郭俊麟（統一） 44 曾家輝（樂天） 74 林詔恩（統一） 95 梅賽鍶（味全） 46 黃群（台鋼） 捕手(2) 65 高宇杰（中信） 95 戴培峰（富邦） 捕手(2) 4 張翔（統一） 91 宋嘉翔（樂天） 一壘手(2) 46 范國宸（富邦） 內野手(8) 1 曾子祐（台鋼） 12 李勛傑（樂天） 二壘手(2) 98 岳東華（中信） 21 李凱威（味全） 2 林子豪（統一） 23 劉俊緯（味全） 三壘手(2) 9 王威晨（中信） 39 吳念庭（台鋼） 8 張士綸（中信） 95 馬傑森（樂天） 游擊手(2) 90 江坤宇（中信） 73 陳聖平（統一） 9 張仁瑋（中信） 99 王念好（富邦） 外野手 (6) 24 陳傑憲（統一） 92 岳政華（中信） 外野手(5) 13 許庭綸（中信） 7 張志豪（中信） 98 陳晨威（樂天） 17 王苡丞（富邦） 2 郭天信（味全） 3 陳文杰（台鋼） 20 林佳緯（統一） 指定打擊 (3) 99 張育成（富邦） 13 陳鏞基（統一） 88 宋晟睿（中信） 29 陳俊秀（中信） 98 何品室融（樂天）

序號 隊伍 選手 所屬球隊 1 中華隊 王念好 富邦悍將 2 何品室融 樂天桃猿 1 明星隊 陳聖平 統一7-ELEVEN獅 2 郭天信 味全龍

將球由外野丟擲線外傳往本壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分。 每人共有5次阻殺機會，積分最高者獲勝。

序號 隊伍 選手 所屬球隊 1 中華隊 李欣穎 台鋼雄鷹 2 李超 味全龍 1 明星隊 羅戈 中信兄弟 2 江國豪 富邦悍將

每位球員共12次打擊機會，每位球員的九宮格數字排列皆不同。 將內、外野區域規劃為9宮格目標區，選手透過打擊將球擊向指定區域，成功落地於該格即可佔領該格。 以佔領格位完成橫向、直向或斜向連線，連線數量較多者獲勝。

序號 選手 所屬球隊 1 申皓瑋 富邦悍將 2 宋晟睿 中信兄弟 3 曾昱磬 台鋼雄鷹 4 王政順 中信兄弟 5 宋柏翰 台鋼雄鷹 6 李勛傑 樂天桃猿 7 范國宸 富邦悍將 8 曾頌恩 中信兄弟

每位選手有2分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會。 預賽內擊出最多全壘打的前4名選手，將晉級隔日決賽。 若平手則比較「總揮擊次數」較少者獲勝。 若再平手則以「首支全壘打出現的揮擊次數」最少者獲勝。 若平手需進行【PK賽】。 【PK賽】機制：每人有3球的揮擊機會，擊出較多全壘打者晉級。

決賽規則與預賽相同。 若平手需進行【PK賽】。 【PK賽】機制：每人有3球的揮擊機會，擊出較多全壘打者，即為本屆全壘打大賽冠軍。

出場序 7月18日 7月19日 明星隊 中華隊 明星隊 中華隊 1 乖乖香魚君 運彩大運哥 臺銀BUBI 水利署阿拓 2 諾貝爾諾寶 橘子小橘人 台灣精品福熊 中華電信寶寶 3 神秘嘉賓 會長 Frankie(富邦) 猿氣小子(樂天) 4 宋宋(樂天) 容容(中信) 侯芳(統一) ET(台鋼) 5 Matt(台鋼) Travis(富邦) 勛雞(味全) Aby(樂天) 6 呂彥青(中信) 曾子祐(台鋼) 高宇杰(中信) 林栚呈(富邦) 7 林襄(味全) 芃芃(台鋼) 小翔(中信) 萊恩(統一) 8 李凱威(味全) 張翔(統一) 瑄(中信) 栗子(富邦) 9 朴星垠(富邦) 芮絲(統一) Mika(樂天) 貝拉(味全) 10 芮美(味全) TAKAO(台鋼) 戴培峰(富邦) 陳克羿(樂天)

兩隊各10棒，由選手、女孩、吉祥物等組成。

2026台灣精品中華職棒明星對抗賽將於本週末盛大登場，下午率先舉行的戰技挑戰賽將為夏日盛典揭開序幕。戰技挑戰賽參賽名單正式公布，多項趣味的技術競賽將讓球員挑戰不同於正式比賽的技巧，也讓球迷看見選手場上的另一面，除了全壘打王名號由8位好手競逐之外，明星賽名單也有異動，因為台鋼雄鷹守護神林詩翔因傷缺席，由教練團選進同為台鋼的後援投手李欣穎遞補參賽，成為本屆明星賽大黑馬。7月18日登場的「超神準雷射肩」將挑戰外野長傳本壘，考驗選手的臂力與傳球準度。參賽選手包括王念好、陳聖平、何品室融、郭天信。每位選手共有5次投球機會，需將球自外野傳向本壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得該積分，累積最高分者獲勝。7月19日舉行的「連連看打擊戰」比拚選手的打擊準度，兩隊將派出投手挑戰打擊，爭奪今年的「連線好手」頭銜。參賽名單包括羅戈、李欣穎、江國豪、李超。每位選手共有12次打擊機會，且每人的九宮格數字排列皆不同，選手須將球擊向指定區域，球成功落地即可佔領該格位，完成橫向、直向或斜向連線，最終以完成連線數量較多者獲勝。兩天皆會舉行的「大富翁接力戰」，由球員、啦啦隊女孩及吉祥物組隊參賽，從本壘出發挑戰各項指定任務，繞場一圈後率先返回本壘的隊伍即可獲勝。全壘打大賽則分兩天進行，7月18日舉行預賽、7月19日進行決賽。由於部分入選球員婉拒參賽，經各球團重新推薦人選後，最終參賽名單為申皓瑋、宋晟睿、曾昱磬、王政順、宋柏翰、李勛傑、范國宸、曾頌恩。每位選手擁有2分鐘擊球時間，期間可使用1次60秒暫停。預賽將由擊出全壘打數最多的4位選手晉級隔日決賽；決賽規則與預賽相同，擊出最多全壘打的選手，將成為今年全壘打大賽冠軍。明星對抗賽兩隊最終參賽名單也正式底定，中華隊投手林詩翔上週因傷無法出賽，已由總教練選進台鋼雄鷹投手李欣穎遞補參賽；明星隊內野手許基宏今日球團確認因傷退賽，將不進行人員遞補。兩隊教練團名單也同步揭曉，蓄勢待發迎接明星賽，期待為球迷帶來一場精彩的頂尖對決。【比賽機制】【比賽機制】【比賽機制】7/18（六）預賽：7/19（日）決賽：【比賽機制】同時由本壘出發，以接力棒進行繞場一圈並完成指定任務，最快通過終點線的隊伍為勝。