7月18日登場的「超神準雷射肩」將挑戰外野長傳本壘，考驗選手的臂力與傳球準度。參賽選手包括王念好、陳聖平、何品室融、郭天信。每位選手共有5次投球機會，需將球自外野傳向本壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得該積分，累積最高分者獲勝。
7月19日舉行的「連連看打擊戰」比拚選手的打擊準度，兩隊將派出投手挑戰打擊，爭奪今年的「連線好手」頭銜。參賽名單包括羅戈、李欣穎、江國豪、李超。每位選手共有12次打擊機會，且每人的九宮格數字排列皆不同，選手須將球擊向指定區域，球成功落地即可佔領該格位，完成橫向、直向或斜向連線，最終以完成連線數量較多者獲勝。
「大富翁接力戰」來了 8球星挑戰全壘打王
兩天皆會舉行的「大富翁接力戰」，由球員、啦啦隊女孩及吉祥物組隊參賽，從本壘出發挑戰各項指定任務，繞場一圈後率先返回本壘的隊伍即可獲勝。
全壘打大賽則分兩天進行，7月18日舉行預賽、7月19日進行決賽。由於部分入選球員婉拒參賽，經各球團重新推薦人選後，最終參賽名單為申皓瑋、宋晟睿、曾昱磬、王政順、宋柏翰、李勛傑、范國宸、曾頌恩。每位選手擁有2分鐘擊球時間，期間可使用1次60秒暫停。預賽將由擊出全壘打數最多的4位選手晉級隔日決賽；決賽規則與預賽相同，擊出最多全壘打的選手，將成為今年全壘打大賽冠軍。
林詩翔因傷缺賽 大黑馬李欣穎遞補參賽
明星對抗賽兩隊最終參賽名單也正式底定，中華隊投手林詩翔上週因傷無法出賽，已由總教練選進台鋼雄鷹投手李欣穎遞補參賽；明星隊內野手許基宏今日球團確認因傷退賽，將不進行人員遞補。兩隊教練團名單也同步揭曉，蓄勢待發迎接明星賽，期待為球迷帶來一場精彩的頂尖對決。
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2026中華職棒明星對抗賽 參賽名單
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明星隊
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中華隊
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總教練
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99
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曾豪駒（樂天）
|
總教練
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34
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高志綱（統一）
|
教練團
|
10
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平野恵一（中信）
|
教練團
|
31
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陳江和（中信）
|
11
|
林岳平（統一）
|
40
|
王建民（中信）
|
81
|
林振賢（台鋼）
|
86
|
潘威倫（統一）
|
27
|
葉君璋（味全）
|
28
|
高國輝（富邦）
|
51
|
後藤光尊（富邦）
|
66
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張建銘（味全）
|
|
|
94
|
劉家豪（味全）
|
球員名單
|
球員名單
|
投手
(11)
|
32
|
羅戈（中信）
|
69
|
黃子鵬（台鋼）
|
投手
(15)
|
0
|
李超（味全）
|
52
|
韋宏亮（台鋼）
|
19
|
張奕（富邦）
|
58
|
呂彥青（中信）
|
16
|
李東洺（富邦）
|
54
|
林子崴（樂天）
|
34
|
李振昌（中信）
|
60
|
曾峻岳（富邦）
|
18
|
劉家翔（樂天）
|
58
|
李欣穎（台鋼）
|
|
|
12
|
江國豪（富邦）
|
19
|
陳克羿（樂天）
|
62
|
李軍（統一）
|
|
|
17
|
陳冠宇（樂天）
|
29
|
鍾允華（統一）
|
63
|
高偉強（統一）
|
|
|
50
|
布雷克（統一）
|
42
|
林栚呈（富邦）
|
71
|
盧孟揚（中信）
|
|
|
75
|
郭俊麟（統一）
|
44
|
曾家輝（樂天）
|
74
|
林詔恩（統一）
|
|
|
95
|
梅賽鍶（味全）
|
46
|
黃群（台鋼）
|
|
|
捕手(2)
|
65
|
高宇杰（中信）
|
95
|
戴培峰（富邦）
|
捕手(2)
|
4
|
張翔（統一）
|
91
|
宋嘉翔（樂天）
|
一壘手(2)
|
46
|
范國宸（富邦）
|
|
|
內野手(8)
|
1
|
曾子祐（台鋼）
|
12
|
李勛傑（樂天）
|
二壘手(2)
|
98
|
岳東華（中信）
|
21
|
李凱威（味全）
|
2
|
林子豪（統一）
|
23
|
劉俊緯（味全）
|
三壘手(2)
|
9
|
王威晨（中信）
|
39
|
吳念庭（台鋼）
|
8
|
張士綸（中信）
|
95
|
馬傑森（樂天）
|
游擊手(2)
|
90
|
江坤宇（中信）
|
73
|
陳聖平（統一）
|
9
|
張仁瑋（中信）
|
99
|
王念好（富邦）
|
外野手
(6)
|
24
|
陳傑憲（統一）
|
92
|
岳政華（中信）
|
外野手(5)
|
13
|
許庭綸（中信）
|
|
|
7
|
張志豪（中信）
|
98
|
陳晨威（樂天）
|
17
|
王苡丞（富邦）
|
|
|
2
|
郭天信（味全）
|
3
|
陳文杰（台鋼）
|
20
|
林佳緯（統一）
|
|
|
指定打擊
(3)
|
99
|
張育成（富邦）
|
13
|
陳鏞基（統一）
|
88
|
宋晟睿（中信）
|
|
|
|
|
29
|
陳俊秀（中信）
|
98
|
何品室融（樂天）
|
|
|
序號
|
隊伍
|
選手
|
所屬球隊
|
1
|
中華隊
|
王念好
|
富邦悍將
|
2
|
何品室融
|
樂天桃猿
|
1
|
明星隊
|
陳聖平
|
統一7-ELEVEN獅
|
2
|
郭天信
|
味全龍
- 將球由外野丟擲線外傳往本壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分。
- 每人共有5次阻殺機會，積分最高者獲勝。
|
序號
|
隊伍
|
選手
|
所屬球隊
|
1
|
中華隊
|
李欣穎
|
台鋼雄鷹
|
2
|
李超
|
味全龍
|
1
|
明星隊
|
羅戈
|
中信兄弟
|
2
|
江國豪
|
富邦悍將
- 每位球員共12次打擊機會，每位球員的九宮格數字排列皆不同。
- 將內、外野區域規劃為9宮格目標區，選手透過打擊將球擊向指定區域，成功落地於該格即可佔領該格。
- 以佔領格位完成橫向、直向或斜向連線，連線數量較多者獲勝。
|
序號
|
選手
|
所屬球隊
|
1
|
申皓瑋
|
富邦悍將
|
2
|
宋晟睿
|
中信兄弟
|
3
|
曾昱磬
|
台鋼雄鷹
|
4
|
王政順
|
中信兄弟
|
5
|
宋柏翰
|
台鋼雄鷹
|
6
|
李勛傑
|
樂天桃猿
|
7
|
范國宸
|
富邦悍將
|
8
|
曾頌恩
|
中信兄弟
7/18（六）預賽：
- 每位選手有2分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會。
- 預賽內擊出最多全壘打的前4名選手，將晉級隔日決賽。
- 若平手則比較「總揮擊次數」較少者獲勝。
- 若再平手則以「首支全壘打出現的揮擊次數」最少者獲勝。
- 若平手需進行【PK賽】。
- 【PK賽】機制：每人有3球的揮擊機會，擊出較多全壘打者晉級。
- 決賽規則與預賽相同。
- 若平手需進行【PK賽】。
- 【PK賽】機制：每人有3球的揮擊機會，擊出較多全壘打者，即為本屆全壘打大賽冠軍。
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出場序
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7月18日
|
7月19日
|
明星隊
|
中華隊
|
明星隊
|
中華隊
|
1
|
乖乖香魚君
|
運彩大運哥
|
臺銀BUBI
|
水利署阿拓
|
2
|
諾貝爾諾寶
|
橘子小橘人
|
台灣精品福熊
|
中華電信寶寶
|
3
|
神秘嘉賓
|
會長
|
Frankie(富邦)
|
猿氣小子(樂天)
|
4
|
宋宋(樂天)
|
容容(中信)
|
侯芳(統一)
|
ET(台鋼)
|
5
|
Matt(台鋼)
|
Travis(富邦)
|
勛雞(味全)
|
Aby(樂天)
|
6
|
呂彥青(中信)
|
曾子祐(台鋼)
|
高宇杰(中信)
|
林栚呈(富邦)
|
7
|
林襄(味全)
|
芃芃(台鋼)
|
小翔(中信)
|
萊恩(統一)
|
8
|
李凱威(味全)
|
張翔(統一)
|
瑄(中信)
|
栗子(富邦)
|
9
|
朴星垠(富邦)
|
芮絲(統一)
|
Mika(樂天)
|
貝拉(味全)
|
10
|
芮美(味全)
|
TAKAO(台鋼)
|
戴培峰(富邦)
|
陳克羿(樂天)
- 兩隊各10棒，由選手、女孩、吉祥物等組成。