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▲塗鴉躲貓貓遊戲《MECCHA CHAMELEON》，憑藉創意的非對稱競技與隱藏機制，建立良好的玩家口碑。（圖／《MECCHA CHAMELEON》）

▲《Scribble Hunt》，整體核心玩法，與原版幾乎完全一致。（圖／《Scribble Hunt》）

Steam 平台上爆紅的畫畫躲貓貓遊戲《MECCHA CHAMELEON》在全球掀起熱潮，然而隨著遊戲爆紅，市場上卻出現名為《Scribble Hunt》的抄襲作品。這款山寨遊戲不僅在核心玩法上高度借鑒原版，更在多國語言命名上刻意操作，試圖混淆視聽，作品在Steam 平台預計7月上市，成為近期備受爭議的山寨遊戲事件。原版《MECCHA CHAMELEON》是由開發者 LEMORION 與 HAGANEIRO 製作的畫畫躲貓貓遊戲，憑藉創意的非對稱競技與隱藏機制，迅速建立優良口碑並紅遍全球，由於其獨特的娛樂性，許多玩家紛紛投入其中。正因這股熱潮，讓不肖團隊看上市場潛力，進而催生出這款引發抄襲爭議的劣質仿冒作品。備受爭議的山寨遊戲《Scribble Hunt》，在整體核心玩法上與原版幾乎完全一致，僅做了微幅修改，將遊戲人物替換成兔子造型，讓躲藏方能自我塗鴉，並加入化身為場景物品等少量元素。這類僅做表面換皮就上架的行為，讓熱愛Steam獨立遊戲的玩家相當不滿，認為傷害了原創心血。除了玩法抄襲，《Scribble Hunt》最令人詬病的是利用譯名混淆視聽，原版遊戲在部分中文報導中被直譯為「超級變色龍」，但官方唯一承認的名字僅有英文原名，山寨遊戲惡意利用這點，在簡繁中文頁面直接使用超級變色龍，韓文版更直接採用原版名稱發音的寫法，企圖讓搜尋該遊戲的玩家誤認並購買山寨作。這款山寨遊戲的命名策略可說機關算盡，除了中韓文版意圖混淆，日文版名稱則被改為截然不同的塗鴉躲貓貓，會依據使用者語系顯示不同名稱。此舉明顯是為了在特定市場蹭熱度，藉由關鍵字搜尋機制，讓想體驗畫畫躲貓貓的玩家在Steam商店落入陷阱。目前Steam商店頁面顯示，《Scribble Hunt》的開發團隊名為SCRIBBLE BUNNY。然而，官方並未附上任何社群媒體連結，導致該團隊的真實背景與消息仍是謎團。面對此類意圖不明且涉嫌抄襲的遊戲，呼籲廣大玩家在購買前務必多加留意開發者資訊，仔細確認遊戲名稱，以實際行動支持正版原創的獨立遊戲作品。