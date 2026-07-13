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金管會日前同意玉山金控以股份轉換方式取得三商美邦人壽100%股份申請案，玉山金今（13）日公告股份轉換基準日9月1日，三商壽每1普通股換發玉山金0.2596股。三商壽也公告，將依相關法令向證交所申請於股份轉換基準日9月1日終止上市，股票最後交易日8月19日，玉山金與三商壽分別於去（2025）年11月5日及今年1月23日召開臨時董事會及臨時股東會通過股份轉換案，轉換完成後三商壽將成為玉山金100％持股的子公司，玉山金於今年5月8日依相關規定向金管會提出申請，金管會於今年7月7日完成審查。金管會表示，經審核此合併案符合金融控股公司法及保險法相關規定，且玉山金在維護三商壽保戶及員工權益、資金來源、財務健全性、具專業能力經營保險業，並長期經營承諾至少10年不能移轉對三商壽控制權，還有因應三商壽未來增資需求的財務能力等各方面，均屬符合。另外，玉山金也向金管會出具聲明書，承諾三商壽保戶權益將不受影響，確保保戶服務不中斷。至於員工權益部分，玉山金亦表示全數留用，保障3年內勞動權益不會改變，並維持原來的制度。截至今年5月底，三商壽內外勤員工共計1萬0304人，其中外勤業務員有8713人，而截至今年第1季，三商壽保戶數245.2萬人，有效保單1003.8萬件。玉山金也在今日發布重訊公告，董事會決議辦理增資發行新股，並與三商壽共同訂定股份轉換基準日為今年9月1日，每1股三商壽普通股可換發玉山金0.2596股普通股，三商壽也將成玉山金百分之百持股的子公司。三商壽今日也公告與玉山金股份轉換基準日為今年9月1日，並將依相關法令向證交所申請於9月1日終止上市。同時，因玉山金6月12日股東常會決議通過盈餘分配案並公告除息基準日為115年7月7日，故換股比例於玉山金除息基準日後調整為三商壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股。此外，玉山金也公告，為完成股份轉換，董事會決議發行普通股15億3151萬471股，依每股面額10元計算，發行總金額約153.15億元。