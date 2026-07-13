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▲巴威颱風登陸中國將近2天，雲系旋轉仍相當明顯，維持輕度颱風強度。（圖／氣象署）

巴威颱風在11日深夜登陸中國浙江後，一路北上狂掃浙江、安徽、江蘇、山東等多個省份，外圍雲系也讓河北及東北暴雨不斷，河北省水流成河，車輛幾乎滅頂。巴威強度登陸兩天仍維持輕颱等級，出海後將持續襲擊北韓。根據中央氣象署資料顯示，巴威颱風今（13日）下午2點的中心位置在北緯34.3度、東經118.2度，在中國江蘇、山東交界，以每小時11公里速度，向東北進行，預估將從山東半島出海，朝北韓方向前進。從衛星雲圖上可見，巴威颱風雲系在雲圖上清晰可見，中心仍在持續旋轉，不斷爆出對流，外圍雲系向北延伸至河北與中國東北地區。根據中媒極目新聞報導，受到巴威颱風遠距離水汽輸送和冷空氣共同影響，河北省出現今年以來最強降雨過程。7月13日凌晨，河北承德寬城滿族自治縣遭遇持續強降雨襲擊，城區街道嚴重積水，多輛汽車被洪水沖走，此外，寬城周邊4個鄉鎮9個村莊道路大面積泡水、交通中斷，約1800多名村民出行受阻。部分村莊房屋被淹至僅露出屋頂，有村民被困房頂等待救援。當地五金行店家回憶，暴雨從7月12日晚7時開始，持續下到13日凌晨1時左右，街道積水一度深達2公尺多。她表示以前從未遇過這麼大的水，自家五金店貨物被沖走許多，捲簾門和玻璃都被沖毀。社群平台畫面可見，城區洪水漫過街道，停放在路邊的汽車被急流沖刷致漂移。13日早上，城區積水逐漸退去，留下滿地泥濘。