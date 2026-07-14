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▲j-hope直播說最期待挪威隊，還學起維京划船。（圖／weverse）

挪威球星哈蘭德率隊闖進2026年世界盃8強，不只在足球圈掀起熱潮，連BTS也徹底被圈粉；就在挪威止步8強前，j-hope還直播表示，本屆世界盃除了韓國隊之外，他最期待的就是挪威，更在鏡頭前模仿哈蘭德與挪威隊招牌的「維京划船」慶祝動作；沒想到才過幾天，JIMIN又在德國演唱會上狂學哈蘭德的招牌走路姿勢，笑翻粉絲：「沒想到BTS全是哈蘭德的粉絲。」BTS成員j-hope本月7日結束英國倫敦演唱會後開直播，被粉絲問到本屆世界盃支持哪支球隊時，他說：「當然一直都很支持韓國隊的球員們，但現在不管是哪個國家，真的都踢得非常好。」意外透露忙著開演唱會之餘，也會抽空看世界盃，特別提到埃及對阿根廷的比賽，直喊：「那場真的太不可思議了！」隨後聊到挪威即將對上英格蘭時，j-hope毫不掩飾自己的喜愛：「就我個人來說，這次我特別期待挪威隊。」之後就喊出「哈蘭德」名字，還立刻模仿起挪威隊每次贏球都會在球場中央表演的招牌「維京划船」慶祝動作。更有趣的是，BTS本月12日在德國慕尼黑舉辦演唱會時，台下粉絲高舉一塊自製應援牌，上面放著克里斯漢斯沃、哈蘭德、JIMIN三人的照片，還依序寫著「雷神」、「足球之神」、「我們的神」，讓JIMIN看到後笑開懷，還主動向粉絲索討那塊牌子。拿到應援牌後，JIMIN就在舞台上模仿起哈蘭德「脖子朝前」走路姿勢，逗得全場歌迷笑噴：「JIMIN啊，我們不要學哈蘭德走路啦」、「哈蘭德超活網，希望他趕快看到」。此外，BTS確定將於7月20日登上2026年世界盃決賽中場秀，與瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、Burna Boy、古斯塔沃杜達美（Gustavo Dudamel）、PS22、小賈斯汀（Justin Bieber）