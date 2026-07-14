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▲蘇慧倫為了這部戲做足苦工，但版面卻比朱軒洋少。（圖／資料照）

導演嚴藝文的新劇《欠妳的那場婚禮》播出後話題不斷，男主角朱軒洋因戲外感情爭議而神隱所有宣傳行程，不料嚴藝文在記者會上提及朱軒洋時心疼掉淚，讓話題再度被帶偏。此舉傳出導致女主角蘇慧倫的經紀團隊強烈不滿，怒轟這讓認真配合宣傳的演員們淪為「背景板」，經紀人更因此向劇組提出抗議，認為主辦方與導演太不尊重人。據《鏡週刊》報導，為了不讓戲外緋聞模糊焦點，朱軒洋缺席了《欠妳的那場婚禮》上檔前的所有宣傳活動。但在記者會上，向來理性的導演嚴藝文被問到朱軒洋近況時，竟忍不住當場紅了眼眶、數度哽咽落淚，並坦言心疼朱軒洋的遭遇，呼籲外界給予空間。這場「真情流露」直接導致隔天的新聞全面聚焦在缺席的朱軒洋身上，讓在場的蘇慧倫、張孝全、姚淳耀、黃迪揚等主演及作品本身澈底被邊緣化。據相關人士透露，蘇慧倫經紀團隊對此感到相當不滿，隨後向劇組提出嚴正抗議，認為導演明知此舉會被媒體放大檢視，卻仍選擇這麼做，實在太不尊重其他在場演員。而當時蘇慧倫目睹導演掉淚，先是冷笑隨後又沒做出什麼表情，疑似感到傻眼，隔天媒體也確實很少提到身為女主角的她。事實上，劇組內部早已傳出導演偏心的耳語。據了解，嚴藝文在撰寫完第2集劇本後，男主角的形象基本上就是以朱軒洋為原型「量身訂做」。開拍前半年，嚴藝文更親自陪伴朱軒洋進行演員訓練，拍攝期間無論是情緒狀態或現場溝通，都給予他極大的包容空間，甚至只有朱軒洋敢公開嗆她劇本寫不好，長期下來讓部分工作人員私下搖頭，認為導演太過偏袒。對比之下，蘇慧倫為了這部戲下足苦功，不僅對角色精雕細琢，還特別邀請張震嶽、葛大為量身打造單曲〈貴得可以〉，宣傳期更是有求必應、全力配合。付出巨大心血卻落得被冷落的下場，讓身邊工作人員替她抱不平。為了挽回失衡的宣傳焦點，在後續的首映記者會上，媒體被特別提醒須針對蘇慧倫發問。而蘇慧倫也一改過去低調態度，面對敏感的婚變與婚姻危機傳言難得侃侃而談，大方回應，被認為是想爭取曝光，不想再當背景板的突破。