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2026年世界盃四強戰中，世界排名第一、奪冠呼聲最高的法國隊，預計於台灣時間15日與世界第二的西班牙展開提前開打的決賽。賽前傳出法國當家神鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）因腳踝傷勢缺席部分訓練，引發法國球迷一陣恐慌。所幸總教練德尚（Didier Deschamps）隨即澄清縮短訓練只是預防措施，姆巴佩絕不缺席四強大戰，更誓言要在法國國慶日這天拿下決賽門票。根據法國媒體《隊報》報導，法國隊今日在達拉斯一所大學訓練基地進行賽前最後備戰，包括日前因內收肌傷勢連續缺席兩場比賽的皇家馬德里中場楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）在內，共有26名球員參與訓練。不過，本屆世界盃已攻進8球、與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）並列射手榜第一的姆巴佩，則未完成全部訓練內容，只參與部分訓練，引發外界擔憂。姆巴佩在8強對摩洛哥一戰第77分鐘提前退場，賽後被拍到冰敷右腳踝。他當時表示只是輕微撞傷，「腳踝有點瘀傷，但沒有大礙。」但連日的疼痛與密集治療，仍讓法國教練團在賽前對他的訓練量採取了嚴格控管。對此，法國總教練德尚在賽前記者會上親自澄清，化解外界疑慮：「基利安（姆巴佩）一切都很好，他確實參與了訓練。我們只是出於預防措施，將原本15分鐘的專項演練縮短為10分鐘而已，他的在四強出場絕對沒有任何問題。」值得一提的是，這場歐陸天王山之戰開踢的日期是當地時間7月14日，恰逢法國歷史上最重要的國慶日「法國革命紀念日」。當被現場媒體問及在這個充滿歷史象徵意義的日子裡率軍出征有何感想時，德尚堅定地表示：「7月14日對全法國的人民來說，都是一個極具象徵性與榮耀的日子。我們唯一的目標，就是用一場偉大的勝利挺進決賽，這是我們能為國家獻上的最好禮物。」