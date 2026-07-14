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宣布放棄提名 認年輕犯錯、不認同學指控

媒體人：綠營投票率將成長 萬美玲選情恐因此受傷

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，近日因被過去同學爆出曾霸凌、言語羞辱及簽賭等爭議，並被挖出未當兵，持續受到外界質疑。儘管他先前已公開鞠躬道歉，輿論仍未平息。佀廣洋昨（13）日晚間則宣布放棄國民黨提名，表示不希望個人事件造成黨內同志與長官困擾，也不願影響整體選戰布局。對此，媒體人羅友志認為，藍營同選區投票率恐仍會受到影響，萬美玲選情也將因此受傷。佀廣洋昨指出，自從宣布參選後，外界陸續對他學生時期的行為提出批評與質疑。即使部分說法與事實有所出入，他仍選擇以負責任的態度面對。他坦言，重新回顧當年的錯誤，母親萬美玲的嚴厲責備與老師的勸導，都讓他深感後悔，也感謝長輩當時沒有放棄叛逆犯錯的自己，未來仍會持續走訪基層、傾聽民意，用實際行動回應支持者的期待。對此，羅友志指出，佀廣洋放棄國民黨提名，改變了什麼？有，但不多。這種做法某種程度上是「死道友，不死貧道」。相關爭議已經提高該選區綠營年輕選民的投票意願，同區藍營候選人接下來仍會很辛苦，似乎也包括詹江村。羅友志表示，原以為佀廣洋放棄提名後，桃園該區藍營投票率就不會受到影響，國民黨招牌也算度過危險期；但仔細想想，投票率仍會受到影響，尤其綠營投票率可能成長。萬美玲依舊因此受傷，張善政則影響不大，仍然穩如泰山。至於柯志恩，現在若回頭再打「北部的我們解決了，南部的鐵拳教育呢」，已經沒有太大意義。羅友志也說，機會是留給準備好的人，那些沒有準備好的人，最後還是會當選嗎？讓我們繼續看下去。