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美加墨世界盃四強戰「西法大戰」即將點燃戰火，這場對決除了是兩國球風的較量，場外的口水戰同樣引人注目。剛滿19歲的西班牙天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）在受訪時，再次澄清並重申自己「不怕法國隊」的言論，並霸氣宣告他的生日願望就是擊敗法國、挺進紐約的決賽。而法國後衛孔德（Jules Kounde）則展現風度，出面為這位巴塞隆納的小老弟緩頰。在四強戰前夕，西班牙國家隊內洋溢著溫馨的慶生氛圍。繼尼科·威廉斯（Nico Williams）慶祝24歲生日後，亞馬爾與利物浦新援穆尼奧斯（Carlos Munoz）也分別迎來了19歲與23歲生日。在隊友加維（Gavi）與佩德里（Pedri）遞上生日蛋糕後，亞馬爾向全隊發表了振奮人心的喊話：「我的願望當然是擊敗法國，讓我們一起奮戰到7月19日（決賽日期），我們全力以赴拿下他們！」穆尼奧斯也感性表示，能與大家在世界盃期間慶生簡直是夢想成真，期盼能攜手贏下關鍵戰役。面對職業生涯迄今最重要的比賽，亞馬爾顯得格外放鬆：「現在我正和弟弟約好，要給他剪頭髮。我沒有感受到壓力，只要拼盡全力，就不會有壓力。」當被問及對奪冠的信心時，他更毫不猶豫地回答：「我當然認為自己能成為世界冠軍。我們都相信能像2010年那樣，為什麼不呢？」針對日前引發爭議的「不害怕對手」發言，亞馬爾親自做出澄清。他強調這並非挑釁，而是基於對自身實力的自信：「我的話沒有被誤解。我確實不害怕法國隊。我們是歐洲冠軍，不畏懼任何對手。大家只是從足球角度去理解這件事，僅此而已。」面對亞馬爾的強勢發言，效力於巴塞隆納的法國後衛孔德展現了前輩的風度。當被記者問及法國隊是否感到不被尊重時，孔德大方回應：「沒有，我們從未感覺受到不尊重。我非常了解亞馬爾，對我而言，這只是他展現信心的一種方式。他在巴薩時也一直如此，非常相信自己的能力與球隊實力。這更多是他給自己增加動力，而不是對法國缺乏尊重。」談到明天的對戰策略，孔德點出西班牙一貫以「控球」為核心基因，透過壓迫讓對手疲勞失誤；而法國雖然擅長防守反擊，但他也強調：「面對西班牙，你不能在90分鐘裡一直把球權交給他們，因為他們最終會找到空間，也會讓你不斷奔跑並感到疲憊。我們明天必須掌握一定的控球權，打亂西班牙的比賽節奏。」