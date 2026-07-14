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佀廣洋遭爆過重沒當兵 36歲前仍有服役資格

萬美玲如何得知兒子在簽賭名單？恐涉教唆洩密

做球板涉犯營利賭博罪 還有20年追訴期

桃園市議員參選人、國民黨立委萬美玲之子佀廣洋近日爆出校園霸凌、簽賭爭議，並被挖出未當兵，持續受到外界質疑。而佀廣洋昨日則因此宣布放棄國民黨提名資格，但並未表明退出選舉。對此，律師黃帝穎今（14）表示，佀廣洋即使放棄國民黨提名，仍恐難逃4大法律爭議，包括未當兵仍可改判體位、媽媽萬美玲是否曾涉及教唆洩密、成年人做球板有20年追訴期等。針對佀廣洋宣布放棄提名，黃帝穎今發文指出，佀廣洋放棄國民黨提名並無法解決4大法律爭議。首先是萬美玲先前坦承佀廣洋因體重達120公斤而未服役，但由於佀廣洋尚未達36歲除役年齡，他應依法申請改判體位，並履行兵役義務，桃園市政府也應協助釐清其目前是否仍具重新判定體位的資格。其次，黃帝穎表示，萬美玲說，她是在請桃園市警察局、教育局及學校盤點校園簽賭情形時，赫然發現兒子也在名單之中。然而，若該名單屬刑案偵查資料，萬美玲如何得知內容？此事是否涉及教唆警察洩密？第三，黃帝穎再指，佀廣洋坦承高中時期做過「球板」，這不只是萬美玲講的簽賭、涉犯賭博罪處罰金而已，實務上認定球板，涉犯營利賭博罪，處3年以下有期徒刑。佀廣洋當時高三，若已滿18歲，此案還在20年的追訴期，可再啟動偵查。最後，黃帝穎認為，佀廣洋霸凌案持續延燒，不會因為放棄國民黨提名，就改變佀廣洋霸凌的黑歷史，反而更凸顯國民黨立委萬美玲是佀廣洋「靠勢」的主因。